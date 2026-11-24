다시 찬 바람이 불며 날이 추워지겠습니다.



오늘(24일) 중부 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 뚝 떨어지겠는데요.



서울의 아침 기온 영하 1도, 체감온도는 찬 바람 때문에 영하 4도까지 떨어지겠고 중부 내륙은 종일 찬 바람이 강하게 불면서 체감온도 영하권에 머물겠습니다.



지난주 후반부터 찾아온 때 이른 추위는 이번 주 목요일 기온이 영상권으로 올라서면서 점차 누그러지겠습니다.



한편 오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠는데요.



충남과 호남, 제주는 오늘도 약한 비나 눈이 오는 곳이 있겠습니다.



강원 영동 지역에는 강풍과 건조특보가 동시에 발효 중이라서 불 조심하셔야겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 영하 1도 등으로 어제와 비슷하거나 조금 높게 출발하겠는데요.



낮 기온은 서울이 3도, 전주가 5도에 그치면서 어제보다 7~8도가량이 크게 떨어지겠습니다.



다가오는 금요일에는 또 중부 지방에 비 예보 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)