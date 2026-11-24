이미지 확대하기

이미지 확대하기

<앵커>동서양의 경계를 허물고 그 자리에 서정적이면서도 웅장한 선율을 채워 넣는 음악가죠. 양방언 씨가 지난 30년의 음악 여정을 집대성하는 무대로 대중 앞에 다시 돌아옵니다.나이트라인 초대석 오늘(24일)은 피아니스트 겸 작곡가 양방언 씨와 함께합니다.[양방언/피아니스트·작곡가 : 실은 저는 평소 저는 돌아보지는 않는 편인 것 같아요. 그래서 30이라는 숫자가 눈앞에 나오니까 아 이것은 좀 역시 잘 돌아보면서 그리고 이렇게 시간이 흘렀구나 그런 약간 감회가 새롭고.][양방언/피아니스트·작곡가 : 솔로 앨범으로서는 11년 만. 그런데 그동안 저는 많은 행사나 프로젝트나 영상이나 그런 것들에 참여를 합니다. 그래서 완전 솔로 작품 그리고 제가 참여를 했던 작품 속에서 이것들은 꼭 좀 들려 드리고 싶다, 그런 작품들을 모아서 하나의 열쇠고 들어 있는 '뉴 호라이즌'라고 하는 음반으로 만들었습니다.][양방언/피아니스트·작곡가 : 일단은 30년이라는 하나의 큰 계기가 있고 거기에 도달하는 걸로 새로운 것이 보이지 않을까. 지금 이 시점에서 제 눈앞에 보이는 것도 아닙니다. 그러나 30년 음반을 발매를 하고 그리고 30년 공연을 마무리했을 때 하나의 산 꼭대기로 올라가서 그때 다른 지평선이나 다른 산 꼭대기가 보이지 않을까. 그곳을 향해야 하지 않을까라는 생각이 들고 있습니다.][양방언/피아니스트·작곡가 : 역시 그런 의미에서는 30년간 제가 음악을 해 왔던 집대성이 될 것 같고. 그런 약간 클래식적인 측면, 악기들 그리고 전통 악기. 그리고 저의 피아노를 중심으로 그리고 현대 기술, 테크놀로지를 많이 활용한 그리고 연출이 들어가서 연출적으로도 많은 그런 뉴 라이즈 어떻게 보여 드릴지 그것을 지금 열심히 달리는 중입니다.][양방언/피아니스트·작곡가 : 아마 큰 영향이 있을 것 같고 예전에는 그런 것들이 저한테는 개인적인 고민이 되었던 시기도 있었어요. 그러나 지금은 오히려 중간에 있는 사람으로서 많은 것들이 다른 분들하고 보이는 시점, 시각이라 할까. 그런 것들이 달랐으면 다른 음악이 나올 수도 있고 그것을 저는 긍정적으로 받아들이면서. 자기만의, 자기만이랄까, 양방언 표의 음악을 만들 수 있었으면 좋겠다. 그리고 그렇게 생각합니다.][양방언/피아니스트·작곡가 : 저는 이렇게 생각을 합니다. 어느 하나라기보다는 많은 것들이 서로 영향을 좀 반응을 하면서 저를 성장시켜 주는 것이 아닐까 그렇게 생각을 하고 있어요.][양방언/피아니스트·작곡가 : 저는 그런 건 아니고 정말 자연스럽게 숨을 쉬는 것 같아요. 이것을 해야 한다, 이것으로서 무엇을 한다기보다는 숨을 쉬면서 그리고 30년이라는 시간이 지나고 그 결과 저는 이런 음악을 지금 만들고 있고 이런 공연을 할 수가 있는 것이고. 그리고 중요한 것은 거기서 지금까지 저를 도와주신 분들, 응원해 주신 분들이 계셨기때문에 저는 할 수 있었던 게 시간이 지날수록 실감을 해요.][양방언/피아니스트·작곡가 : 이 사람의 음악은 이렇구나. 약간 어렵고 난해하고 그러기보다는 이 사람의 음악이구나. 사람들이 역시 이 사람의 음악은 이랬구나. 그렇게 좀 들어주시면 저는 너무 행복하죠.]