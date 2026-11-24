<앵커>



과거 수능에서 부정행위 의혹이 확산하자 정부가 지난해 수능 시험지 보존 방침을 밝혔었는데요. 하지만 일부 학교에서는 이미, 시험지를 폐기한 것으로 드러났습니다.



조윤하 기자가 보도합니다.



<기자>



교육부가 전국 시·도교육청에 "지난해 수능 시험지를 보관하라"고 지시한 것은 지난 18일입니다.



법학적성시험 리트 만점자 고 이진우 씨가 과거 수능에서도 AI를 활용해 부정행위를 저질렀을 가능성이 제기되자, 향후 조사를 위해 자료를 보관해 두라는 취지였습니다.



하지만 이미 당시 상당수 학교에서 지난해 수능 시험지를 폐기한 것으로 드러났습니다.



국민의힘 정성국 의원은 "경기·인천·전남광주교육청으로부터 보고 받은 결과, 이미 일부 산하 학교들이 지난해 시험지를 파쇄했다"고 밝혔습니다.



강원도에서만 10만 8천 부 전량 등 지역별로 최소 수백, 수천 부 이상씩 이미 사라진 것으로 파악됐습니다.



교육부 역시 "규정상 수능 시험지 보존 기한은 1년으로, 1년이 지나 미리 공간을 비워둔 학교가 있다"고 설명했습니다.



지난해 수능은 올해보다 엿새 빠른 11월 13일에 실시됐고, 시험지 보관 기한은 지난 13일까지였으니 폐기 자체를 문제 삼기는 어렵다는 것입니다.



[교육청 관계자 : (시험지) 보존 기간이 1년이잖아요. 그런데 공문이 1년 넘어서 왔잖아요. 폐기됐어도 문제가 없는 거라서….]



여기에 2024년과 이전 시험지는 의무 보존 기간을 고려하면 각 고사장에 거의 남아 있지 않을 가능성이 큽니다.



이런 가운데 교육부는 올해 수능에서 스마트기기를 이용해 부정행위를 저지른 수험생 5명을 고발했습니다.



이 중에는 스마트안경을 사용하거나 스마트폰으로 문제를 촬영하고, 소형 카메라와 무선 이어폰을 사용한 수험생이 포함됐습니다.



(영상편집 : 김종미, 디자인 : 강윤정)