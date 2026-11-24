<앵커>



엔비디아 이사회가 젠슨 황 전 CEO에 대해 전격 복귀 결정을 내렸습니다. 불륜을 인정하고 물러난 지 11일 만인데, 트럼프 대통령은 올바르고 적절한 결정이라며 환영의 뜻을 밝혔습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



엔비디아가 현지시간 23일 젠슨 황 전 CEO에 대해 재선임 결정을 내렸다고 밝혔습니다.



지난 12일 중국 스파이 의혹을 받는 여성, 앨리스 황과의 불륜을 시인하며 사임한 지 불과 11일 만입니다.



엔비디아는 이사회에서 젠슨 황과 수차례 논의 끝에 CEO 복귀 안건을 만장일치로 의결했다며, 그의 솔직함과 엔비디아를 이끌어갈 능력에 대해 신뢰하게 됐다고 밝혔습니다.



그러면서 결정 과정에서 미국 정부 고위 관계자들의 의견을 청취했고, 그의 복귀가 국가 안보에 어떤 위험도 초래하지 않는다고 확신했다고 설명했습니다.



하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 "젠슨 황의 복귀가 주주와 직원, 파트너, 고객 모두에게 최선의 이익이 될 것으로 믿는다"고 강조했습니다.



젠슨 황은 이사회의 복귀 결정에 대해 "세계에서 가장 중요한 기술 기업을 다시 이끌게 되어 영광"이라며 "매우 겸허한 마음과 새로운 각오로 책임을 받아들인다"고 밝혔습니다.



트럼프 미국 대통령도 자신의 SNS에 글을 올려 "올바르고 적절한 결정"이라며 "젠슨 황은 훌륭한 애국자이자 국보"라고 강조했습니다.



이사회의 재선임 결정은 즉시 발효됐습니다.



젠슨 황의 복귀 소식이 전해지자 엔비디아 주가는 개장 직후 30% 이상 급등했습니다.



앞서 젠슨 황의 사임 이후 온라인상에서는 복귀 청원이 등장해 일론 머스크 스페이스X CEO 등 18만 명 이상이 서명하기도 했습니다.



한편 젠슨 황은 다음달 1일 미 연방 하원 외교위원회와 중국특별위원회, 정보위원회 등 3개 상임위의 청문회에 출석해 비공개 증언할 예정입니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 박선수)