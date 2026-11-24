<앵커>



이렇게 한꺼번에 교체한 것은 불협화음을 내고 있는 한미관계를 고려한 인사로 해석됩니다. 당장 다음 달에 있을 수 있는 트럼프 대통령과의 만남을 앞두고 외교 안보 라인을 재정비한 것으로 풀이됩니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



현 정부 한미동맹 이상설의 발단은 지난 3월, 국회 외교통일위원회에서 있었던 정동영 통일장관의 이 발언이었습니다.



[정동영/통일장관 (지난 3월 6일) : (국제원자력기구) 그로시 총장이 한 보고 중에 지금 영변과 구성, 강선에 있는 우라늄 농축시설….]



구성은 한미 당국이 공식 확인한 곳이 아니라는 이유로 미국 측의 항의가 이어졌고, 이종석 국정원장은 이 발언으로 미국 측 일부 정보가 제한된다고 확인했습니다.



파장은 이어졌습니다.



지난 6월 미국 워싱턴에서 북한 사이버 위협 대응을 위한 한미일 실무그룹 회의가 열렸지만, 미국 측 요구로 우리 국정원은 참석하지 못했습니다.



강경화 주미한국대사의 공개 시인으로 한미 이상기류 설은 절정에 달했습니다.



[강경화/주미한국대사 (지난 10월 12일) : 백악관에 대한 소통에는 한계가 있음을 시인하겠습니다.]



국정원장과 외교, 통일 장관이 한꺼번에 바뀌는 데 대해 청와대는 급변하는 국제 정세의 변화에 새로운 리더십으로 대응해 국익을 극대화하기 위한 거라고 설명했습니다.



다음 달 G20 정상회의를 계기로 이재명 대통령이 미국을 방문할 가능성이 있는 만큼 미국 측이 불만을 가져온 인사들을 교체하며 향후 한미 관계를 관리했다는 의도도 담긴 것으로 해석됩니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭)