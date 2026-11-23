▲ 젠슨 황과 엔비디아

뉴욕증시의 3대 주가지수는 젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO)로 재임명 됐다는 소식에 상승 출발했습니다.현지시간 23일 오전 9시 35분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1,082.29포인트(2.25%) 상승한 49,229.62를 기록했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 296.07포인트(4.28%) 오른 7,206.46, 나스닥 종합지수는 전장보다 1,391.72포인트(6.15%) 상승한 24,009.46을 가리켰습니다.엔비디아가 젠슨 황을 CEO로 재임명했다는 소식이 투자심리를 북돋웠습니다.중국 스파이로 의심받는 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과의 불륜 관계가 드러나면서 CEO직에서 사퇴한 지 11일 만의 복귑니다.엔비디아는 "이사회는 결정 과정에서 미국 정부 고위급 인사들의 의견을 전달받았으며, 이를 바탕으로 황 CEO의 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않는다고 확신하고 있다"고 밝혔습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 황 CEO의 복귀에 대해 "엔비디아 이사회의 젠슨 황 재임명은 정확하고 적절한 결정"이라고 언급했습니다.젠슨 황의 엔비디아 CEO 재임명 소식에 엔비디아 주가는 30% 이상 급등했습니다.캐피털닷컴의 다니엘라 해손 선임 시장 애널리스트는 "투자자들은 최근 약세를 매수 기회로 활용하려는 모습을 보이고 있지만, 이것이 지속 가능한 회복을 의미하는지 판단하기에는 이르다"고 지적했습니다.업종별로 살펴보면 기초소비재를 제외한 전 업종이 강세를 나타냈습니다.크라우드 스트라이크가 439억 달러 규모의 전액 주식 교환 방식으로 Z스케일러를 인수한다고 발표하면서 Z스케일러 주가는 19.58% 급등했습니다.제너럴모터스(GM) 주가는 2.43% 올랐습니다.메리 바라 GM CEO의 후임으로 스털링 앤더슨이 검토되고 있다고 블룸버그가 보도한 것이 영향을 미쳤습니다.블룸버그는 익명의 소식통을 인용해 회사 이사회가 차기 CEO로 소프트웨어 및 자율주행 기술 분야 전문성을 갖춘 인물은 원한다고 밝혔습니다.앤더슨은 자신이 공동 창업한 자율주행차 기술 스타트업 오로라 이노베이션을 떠나 지난해 6월 GM에 합류한 인물입니다.비트코인 가격이 지난주 6만달러를 밑돌다가 반등에 성공하면서 암호화폐 관련 기업도 강세를 보였습니다.마라홀딩스와 스트래티지는 각각 23.31%, 15.28% 올랐습니다.유럽증시도 일제히 상승세를 보였습니다.유로스톡스50 지수는 전장 대비 1.78% 상승한 6,047.49에 거래 중입니다.프랑스 CAC40 지수와 영국 FTSE100지수는 각각 1.32%, 0.94% 상승했고 독일 DAX지수는 1.78% 올랐습니다.국제 유가는 하락했습니다.같은 시각 근월물인 2027년 1월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 1.59% 내린 배럴당 82.08달러를 기록 중입니다.