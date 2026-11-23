▲ 유럽연합(EU) 깃발

유럽연합(EU)이 최근 불거진 EU 집행위원회 전산 시스템에 대한 광범위한 사이버 공격의 배후에 중국의 지원을 받는 해킹 조직이 있는 것으로 의심하고 있다고 유럽 전문 매체 유로뉴스가 현지시간 오늘(23일) 보도했습니다.이 사안을 잘 아는 2명의 소식통에 따르면, 현재 집행위원회 내부에서는 사이버 공격을 벌인 용의자들을 지칭해 '판다'(Panda)라는 암호명이 사용되고 있습니다.사이버 보안 업계에서 통상 동물 이름을 활용해 특정 해킹 조직과 해당 조직을 후원하는 국가를 연결 짓는 것을 고려하면, EU가 이번 사건의 배후로 중국을 의심하고 있음을 보여주는 것이라고 유로뉴스는 짚었습니다.이번 해킹에서 중국 정보기관과 연계 가능성이 제기되는 근거는 공격이 기술적으로 정교할 뿐 아니라, 중국에서 개발된 사이버 보안 도구인 '아르텍스'(ARTEX)가 사용되는 것이 꼽힌다고 유로뉴스는 전했습니다.중국산 대규모 언어모델(LLM) 기반 침투테스트 도구인 아르텍스는 인공지능(AI)을 활용해 해커들이 악용할 수 있는 보안 취약점을 탐지하는 기능을 갖추고 있습니다.마이크로소프트, 크라우드스트라이크 등 미국의 주요 사이버 보안 기업들은 최근 중국과 연계된 해킹 조직 '베이퍼 판다', '스톰-0940'이 아르텍스를 활용해 전세계 수백개 기관을 대상으로 AI 기반 사이버 스파이 활동을 벌였다고 지목한 바 있습니다.크라우드스트라이크의 애덤 마이어스 공격대응작전총괄은 지난 17일 한국 기자들을 상대로 한 온라인 브리핑에서 베이퍼 판다의 공격 활동과 관련, "한국 관련 표적이 여러 곳 관찰됐다"고 밝히기도 했습니다.다만, EU 집행위원회는 일단 이번 해킹이 특정 시스템이나 개인을 표적으로 삼지 않고 IT망을 얼마나 광범위하게 손상시킬 수 있는지를 시험하려 했던 것으로 추정하고 있습니다.특정 대상을 노렸다면 공격이 더 쉽게 노출될 수 있었기 때문이라는 게 집행위원회의 판단입니다.EU 집행위원회를 겨냥한 이번 해킹의 첫 피해 사례도 확인됐습니다.토마 레니에 EU 집행위원회 대변인은 이번 사이버 공격의 여파로 유럽 청년들에게 직무 역량 개발, 전문 분야 학습 기회를 제공하는 온라인 플랫폼 'EU 아카데미'의 운영이 중단됐다고 밝혔습니다.레니에 대변인은 "EU 아카데미 사용자들의 개인정보가 유출됐으며, 오늘 해당 기관의 웹사이트를 통해 사용자들에게 이 사실을 알렸다"고 설명했습니다.그는 이번 공격의 배후에 대한 조사가 진행 중이며, 현재로서는 이와 관련한 어떠한 정보도 줄 수 없는 상황이라고 덧붙였습니다.유로뉴스는 이와 관련, EU 집행위원회가 이용자의 이름과 이메일 주소가 유출된 것을 확인했으며, 공격자가 유출된 개인정보를 이용해 피싱 이메일을 보내는 등 추가 공격을 시도할 가능성도 있다고 경고하며 주의를 당부하고 있다고 전했습니다.앞서 레니에 대변인은 광범위한 사이버공격으로 EU 집행위원회 일부 시스템에 장애가 발생했고, 급여 명세서와 근무 시간 등을 관리하는 인사관리 시스템 등의 운영이 중단됐다는 폴리티코의 보도와 관련해 지난 19일 언론 브리핑을 통해 "공격이 지난 달 22일 처음 감지됐다"고 확인한 바 있습니다.그는 당시에는 집행위원회 직원들 전체에 영향을 미치는 개인정보 유출이 일어났다는 증거가 확인되지는 않았다고 말했습니다.한편, 중국 정부는 외국 정부와 기관을 대상으로 사이버 공격을 벌인 의혹을 받는 해킹 조직에 자금을 지원하거나 지시했다는 의혹을 일관되게 부인해 왔습니다.(사진=게티이미지)