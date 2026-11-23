▲ 여자 에페 세계랭킹 1위상 받은 최신원 대한펜싱협회장(가운데)

대한펜싱협회가 헝가리 부다페스트에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 총회 시상식에서 여자 에페 대표팀이 2025-2026시즌 단체전 1위상을 받았다고 오늘(23일) 밝혔습니다.FIE는 매년 총회에서 시상식을 열어 종목별 개인전과 단체전의 시즌 세계랭킹 1위 선수와 국가에 상을 줍니다.대한펜싱협회는 "한국은 2013-2014시즌 구본길의 남자 사브르 개인전 1위 수상을 시작으로 올해까지 13년 연속으로 연간 세계랭킹 1위상을 받아 왔다"며 "이는 아시아 국가 중엔 유일한 기록이며, 세계 펜싱계에서 찾아보기 드물다"고 전했습니다.시상식에선 최신원 대한펜싱협회장이 대표로 트로피를 받았습니다.최 회장은 "국제무대에서 한국 펜싱의 위상을 높여준 선수단과 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"면서 "2028년 로스앤젤레스 올림픽 대비에 더욱 박차를 가하고, 다시 한번 최고의 성과를 거둘 수 있도록 선수들의 경기력 향상과 훈련 환경 조성을 아낌없이 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=대한펜싱협회 제공, 연합뉴스)