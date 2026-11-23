▲ 23일 인천 도원체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 인천 신한은행과 부천 하나은행의 경기. 63-59로 승리한 신한은행 선수들이 기뻐하고 있다.

여자프로농구 인천 신한은행이 4연승을 거두며 단독 선두를 질주했습니다.신한은행은 23일 인천 도원체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그에서 최하위 부천 하나은행을 맞아 63대 59로 승리를 거뒀습니다.노구치 사쿠라가 22점에 리바운드 9개를 잡아내며 신한은행의 승리를 이끌었고, 신지현도 8득점과 함께 어시스트 7개를 배달하며 승리를 도왔습니다.신한은행은 4연승으로 6승 1패를 기록, 용인 삼성생명(5승 2패)을 1경기 차로 따돌리고 단독 선두를 지켰습니다.반면 하나은행은 1승 6패로 최하위를 벗어나지 못했습니다.신한은행은 수비 리바운드를 잡으면 빠른 공격으로 연결하며 1쿼터 시작부터 9대 0까지 앞서갔습니다.하나은행은 1쿼터 6분 30초를 남기고 발목을 다쳤던 센터 진안을 투입하며 신한은행과 맞섰지만, 전반에만 7개가 나온 턴오버가 발목을 잡았습니다.신한은행은 노구치가 전반에만 14점을 넣었고, 가드 김지영(9점·4어시스트)이 적절한 공 배분으로 공격을 조율해 36대 27로 앞선 채 3쿼터에 들어갔습니다.9점 차를 좀처럼 벌리지 못하던 신한은행은 3쿼터 종료 29초를 남기고 노구치의 3점 슛으로 54대 43을 만들었지만, 하나은행은 4쿼터 정현(15점)의 3점 슛으로 추격에 나섰습니다.정현은 4쿼터 초반 2개의 3점 슛을 꽂아 하나은행은 7분 1초를 남기고 51대 56, 5점 차까지 따라붙었습니다.작전 타임을 불러 전열을 재정비한 신한은행은 김지영의 투지 넘치는 레이업과 노구치의 자유투로 61대 53으로 다시 달아났습니다.하나은행은 50.8초를 남기고 진안의 자유투 1개로 57대 61로 따라붙고, 이어진 수비에서는 양인영의 블록슛으로 신한은행의 공격을 엔드라인 밖으로 쳐냈습니다.하나은행이 종료 10초 전 진안의 골밑슛으로 2점 차까지 좁혔지만, 신한은행은 박진영의 자유투 2개로 승리에 쐐기를 박았습니다.진안은 부상 복귀전에서 13득점에 리바운드 15개를 잡아내는 더블더블을 기록했지만, 팀을 승리로 이끌지 못했습니다.(사진=연합뉴스)