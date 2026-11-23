▲ 다비드 바르니아 전 모사드 국장

지난 6월 퇴임한 이스라엘 해외정보국 모사드 전 국장이 여건이 허락하는 즉시 이란을 상대로 전쟁을 재개해야 한다고 주장했습니다.다비드 바르니아 전 국장은 현지시간 23일 예루살렘에서 열린 이스라엘·유럽 관계 콘퍼런스 'ELNET 예루살렘 서밋' 연설에서 "아야톨라 정권(이란 신정체제)과의 외교적 합의는 결코 성공할 수 없다"며 이같이 밝혔습니다.미국과 이스라엘의 두 차례 대이란 군사작전 이후인 지난 6월 모사드 수장직에서 물러난 그는 이란의 "근본적인 야망"이 핵무기 확보에 있다면서 이같이 주장했습니다.바르니아 전 국장은 제재를 통해 이란의 행동 변화를 기다리는 것도 하나의 선택지라면서도, 서방이 이란의 속임수에 대비해야 하며 각국이 '장기간의 혼란기'를 감내할 준비가 돼 있는지 자문해봐야 한다고 경고했습니다.그는 "역사적으로 어려운 결정은 결코 대중의 인기를 얻은 적이 없다"면서 "우리는 인류 역사상 가장 중대한 전환점 중 하나 앞에 서 있다"고 현 상황을 평가했습니다.이어 "이 정권의 몰락을 끌어내려면 신속하고 단호하게 행동해야 한다"며 "그것이 또 다른 전쟁을 치르는 것을 의미한다면 바로 그렇게 해야 한다"고 강조했습니다.그는 그러면서 실행 가능해지는 즉시 전쟁에 돌입해야 한다고 거듭 촉구했습니다.바르니아 전 국장은 전쟁에 따른 역풍에 대해선 "분노가 거셀 것이고 반유대주의도 계속 들끓을 것"이라고 인정하면서도 "진정한 리더십은 미래 세대를 위해 어려운 선택을 내릴 수 있는 능력으로 평가받는다"고 역설했습니다.그는 전쟁이 혼란과 경제적 고통을 초래하겠지만, 그 결과는 "모든 인류를 위한 훨씬 더 안정적이고 안전한 세상"이 될 것이라고 덧붙였습니다.(사진=모사드 제공, 연합뉴스)