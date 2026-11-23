▲ 왕이 중국 외교부장

왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 스위스에 타이완 독립 반대 입장을 실질적인 행동으로 보여달라고 촉구했습니다.오늘(23일) 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 이날 장쑤성 난징에서 이냐치오 카시스 스위스 외무장관과 중국·스위스 외교장관급 전략대화를 공동 개최했습니다.왕 부장은 회담에서 "상호 핵심 이익을 존중하는 것은 중국·스위스 관계의 정치적 기초"라며 "스위스가 실질적인 행동으로 '타이완 독립'에 반대하고 중국의 통일 대업을 지지하기를 희망한다"고 말했습니다.이어 중국과 스위스의 관계 발전은 국가의 크기와 관계없는 평등, 강권정치 반대, 각국이 자주적으로 선택한 발전 경로 존중과 내정 불간섭, 상호 이익 실현이라는 중국 외교 원칙을 실천한 것이라고 평가했습니다.왕 부장은 중·EU 간 경제·무역 갈등에 대해서도 스위스가 긍정적인 역할을 해줄 것을 요청했습니다.그는 "보호주의는 만병통치약이 아니며, 이익이 서로 얽혀 있다는 것이 결코 안보 위험은 아니다"라며 "개방과 협력만이 제로섬의 함정을 넘어 상생의 미래로 나아가는 올바른 길"이라고 주장했습니다.그러면서 "중국과 유럽은 이른바 '무역 불균형'이라는 서사의 함정에서 벗어나 대화와 협상을 통해 이견을 적절히 처리해야 한다"며 "스위스가 중국과 유럽이 경제·무역 분야의 이견을 원만하게 해결하는 데 긍정적인 영향을 발휘하기를 희망한다"고 말했습니다.중국과 스위스는 자유무역협정(FTA) 개정 의정서의 조기 발효를 추진하고 인공지능(AI)과 금융, 첨단기술 분야의 협력도 강화하기로 했습니다.왕 부장은 "자유무역 협력이 양국 관계에 강력한 내적 동력을 제공할 것"이라며 스위스 기업들이 중국의 발전 과정에서 제공되는 시장 기회를 적극 활용하기를 바란다고 밝혔습니다.카시스 장관은 스위스가 '하나의 중국' 원칙을 확고히 준수하고 중국과 상호 이해와 신뢰를 증진하겠다는 입장을 밝혔다고 중국 외교부는 전했습니다.카시스 장관은 중국이 지난 10년간 세계화 촉진과 국제적 도전 과제 대응에서 중요한 역할을 해왔다고 평가하면서 자유무역 수호와 보호주의 반대, 기후변화 대응, AI 글로벌 거버넌스 분야에서 협력을 강화하겠다는 뜻을 밝혔다고 중국 외교부는 설명했습니다.양측은 FTA 개정 의정서의 국내 비준 절차를 신속히 추진하는 한편 금융과 과학기술, 지식재산권, AI, 통신기술, 교육 등 분야에서 호혜적 협력을 확대하기로 했습니다.아울러 유엔 중심의 국제체제 수호와 우크라이나 위기 등 국제·지역 현안에 대해서도 의견을 교환했다고 중국 외교부는 전했습니다.