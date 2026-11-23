▲ 지난 11일(현지시간) 학교 교실에서 폭발물 수색하는 이탈리아 경찰 (자료화면)

현지시간으로 오늘(23일) 독일 전역 학교에 폭발물 위협 이메일이 발송됐다고 dpa통신 등이 보도했습니다.지역 당국에 따르면 이날 오전 기준 바덴뷔르템베르크주에서 450곳, 작센안할트주 260곳, 작센주 200곳, 슐레스비히홀슈타인주 50곳, 베를린 20곳 등 전국 각급 학교가 이메일로 폭탄 위협을 받았습니다.덴마크의 학교 여러 곳에서도 같은 협박이 있었던 것으로 전해졌습니다.일간 빌트는 '죽음이 너를 기다린다'라는 제목의 똑같은 이메일이 학교들에 발송됐다고 전했습니다.경찰과 교육당국은 실제 폭발물이 설치됐을 가능성이 거의 없다고 보고 수업을 계속하라고 권고했으나 일부 지역에서는 대피 소동이 벌어졌습니다.유럽에서는 이달 2일 런던에서 소피아로 향하던 위즈에어 여객기를 시작으로 항공기와 언론사·학교 등을 폭파하겠다는 협박이 이어지고 있습니다.지난 11일에는 이탈리아 학교 약 6천300곳이 무더기로 폭탄 위협을 받았습니다.로이터통신은 이 같은 가짜 폭발물 위협이 이달 들어 8천 건을 넘었다고 집계했습니다.지금까지 폭발물은 하나도 발견되지 않았습니다.이메일은 러시아 반페미니즘 단체 '남성 국가', '미소기니스탄 빌라야트(Vilayat of Misoginistan) 지도자, 미하일 안드로포프' 등 대체로 러시아와 극우세력을 연상시키는 발신자 명의였습니다.유럽 경찰 유로폴과 각국 당국이 수사 중이지만 '남성 국가' 설립자가 폭탄 위협과 연관성을 부인하는 등 배후가 확인되지는 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)