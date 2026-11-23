▲ 미국 민주당 리처드 닐 하원의원

미국 민주당이 내년 의회 장악을 계기로 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책에 대한 조사에 나서면서 한국 등과 체결한 투자 합의도 들여다볼 방침입니다.미 하원 세입위원회 민주당 간사인 리처드 닐 의원은 현지시간 22일 공개된 영국 일간 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 한국과 일본, 걸프 국가 등이 미국과 체결한 투자 합의의 세부 내용을 조사할 계획이라고 밝혔습니다.이와 관련해 닐 의원은 "누구도 세부 내용을 살펴볼 기회를 얻지 못했다"며 "그것이 바로 의회의 역할인 감독 기능"이라고 말했습니다.이어 "세부 내용을 공개하고 국민이 판단하도록 해야 한다"고 강조했습니다.민주당은 최근 중간선거에서 공화당에 압승한 이후 트럼프 대통령의 경제 정책에 대한 공세를 강화하는 모습입니다.이번 선거에서는 트럼프 행정부의 경제 정책과 생활비 부담에 대한 유권자들의 불만이 표출됐습니다.내년 1월 하원 세입위원회 위원장을 맡을 가능성이 큰 닐 의원은 트럼프 대통령의 관세 정책 전반에 대한 청문회를 열겠다고 밝혔습니다.조사 대상에는 10% 기본관세와 철강·알루미늄·자동차 관세, 캐나다에 부과한 관세 등이 포함됩니다.닐 의원은 "농업 부문을 면밀히 살펴보겠지만 제조업 일부 분야도 철저히 들여다볼 것"이라고 설명했습니다.그는 "대통령 선거가 마음에 들지 않는다는 이유로 브라질에 50% 관세를 부과하거나, 마크 카니 캐나다 총리의 발언이 마음에 들지 않는다는 이유로 관세를 부과하는 것은 옳지 않다"고 지적했습니다.또 닐 의원은 미국의 재정적자를 악화시킨 대규모 감세 정책을 검토하고, 정부 의료보험 보조금 복원도 추진하겠다고 밝혔습니다.그는 작년 말 종료된 건강보험개혁법(ACA·오바마케어)에 따른 미국인 2천200만 명 대상 세액공제 복원이 "즉각 고려해야 할 중요한 사안"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)