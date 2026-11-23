▲ 영국 국기 (자료화면)

무인기가 빠르게 발전하면서 영국이 현재 개발 중인 차세대 전투기가 마지막 유인 전투기가 될 것이라고 하브 스미스 영국 공군 참모총장이 전망했습니다.현지시간 22일 일간 텔레그래프에 따르면 스미스 총장은 이 신문 기고를 통해 "인공지능(AI) 기반의 무인 항공기가 프로펠러기에서 제트기로의 전환만큼이나 군사항공을 깊게 변화시킬 것"이라고 말했습니다.그러면서 영국과 이탈리아, 일본이 참여하며 2035년 취역 예정인 6세대 전투기 개발 사업 글로벌전투공중프로그램(GCAP)에 대해 "아마도 우리가 구축하는 마지막 유인 전투기일 것"이라고 말했습니다.영국 공군은 지난달 처음으로 영국해협의 러시아 군함 등 외국 선박을 감시하기 위해 '프로텍터' 드론을 활용하는 등 작전에 무인 무기를 배치하기 시작했습니다.스미스 총장은 "내년 무인 전투기가 영국 영공을 날기 시작할 것"이라며 "미래의 공군은 타이푼과 F-35를 자율시스템과 결합하게 될 것이고 GCAP는 이런 방식으로 구축될 것"이라고 말했습니다.앞서 웨스 스트리팅 영국 국방장관은 올해 7월 판버러 국제에어쇼에서 한 연설에서 유인 전투기와 통합 운용할 무인 자율 전투기 스톰파이터 개발을 위한 협력전투항공(CCA) 프로그램을 발표하면서 내년 시제기를 띄우는 게 목표라고 밝힌 바 있습니다.스미스 총장은 다만, 무인기가 유인기를 대체해 나가는 것은 "사람이 덜 중요해서가 아니라 더 중요하기 때문"이라며 "AI와 기계는 인간을 대신해 가장 위험한 일을 수행하겠지만, 기술은 인간의 책임을 대체하는 것이 아닌 인간의 판단을 향상해야 한다"고 강조했습니다.(사진=게티이미지)