▲ 음주운전 혐의를 받는 배우 고경표가 경찰 조사를 받기 위해 23일 서울 마포경찰서로 출석하고 있다.

술에 취해 운전하다 청소차를 들이받은 혐의를 받는 배우 고경표씨가 오늘 "그동안 여러분께 많은 사랑을 받았는데, 정말 무책임한 모습이었다"고 밝혔습니다.고 씨는 오늘 오후 6시 53분쯤 서울 마포경찰서에 도로교통법상 음주운전 혐의로 조사받기 위해 피의자 신분으로 출석해 취재진을 향해 고개를 숙인 뒤 이같이 말했습니다.이어 "죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없다"며 "정말 죄송하다"고 했습니다.'당시 음주를 얼마나 했느냐'는 물음에는 "많이 마신 걸로 기억한다. 조사에 성실히 임하겠다"고 답했습니다.소명 계획을 묻는 말에는 "따로 소명할 것이 없다. 내가 저지른 잘못에 대해 말씀드릴 생각"이라고 했습니다.대리기사를 부르지 않은 이유에 대해선 "조사 때 말씀드리겠다"고 말했습니다.'피해 미화원에게 연락했느냐'는 물음에는 "직접 만나서 사과드렸다"며 "되려 저를 걱정해주는 모습에 다시 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었다"고 했습니다.고씨는 지난 14일 새벽 3시 30분쯤 마포구 동교동에서 만취 상태로 자신의 승용차를 운전하던 중 청소차를 들이받은 혐의를 받고 있습니다.동승자는 없었던 것으로 확인됐습니다.당시 고씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 조사됐습니다.사고 현장으로 출동한 경찰은 음주측정 후 고 씨를 귀가 조치했습니다.(사진=연합뉴스)