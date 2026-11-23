▲ 소방관들이 우크라이나 수도 키이우 부근 디메르 지역에서 발생한 러시아의 공격 이후 화재를 진압하려 하고 있다.

9개월 만에 재개된 러시아와 우크라이나 간 종전협상이 속도를 내지 못하는 가운데 양측의 충돌이 다시 격화하는 양상입니다.현지시간 23일 AFP·로이터통신 등에 따르면 러시아가 우크라이나 수도 키이우 인근 지역을 맹폭해 최소 15명이 사망했습니다.우크라이나 당국은 키이우 북쪽 디메르 지역에 지난 밤사이 폭격이 이뤄져 5층짜리 건물에서 10대 청소년과 40대 여성 등 최소 11명이 숨졌다고 전했습니다.키이우 남쪽 외곽의 비슈네베에서는 슈퍼마켓 건물이 공습을 받아 3명이 사망했습니다.또 인근 빌라체르크바 지역에서 민가가 폭격받아 1명이 숨졌습니다.드니프로페트로우스크 지역의 변전소 등 에너지시설도 타깃이 됐습니다.최근 겨울철로 접어들면서 러시아는 우크라이나 에너지 기반시설에 대한 공격을 늘리고 있습니다.러시아 지역 당국에 따르면 우크라이나는 밤새 타타르스탄 인근의 석유 저장시설을 드론으로 공격했습니다.페름 지역의 산업시설도 드론 공격을 받았습니다.페름에는 러시아의 대형 석유기업 루코일 소속 정유공장이 있습니다.최근 양측의 충돌은 미·중·러 정상회담을 앞두고 우크라이나가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 '자존심'으로 불리는 크림대교를 공격하면서 불붙기 시작했습니다.우크라이나는 지난주 세 차례에 걸쳐 러시아 본토와 점령지 크림반도를 잇는 크림대교를 잇달아 공격했고, 이에 푸틴 대통령은 "훨씬 더 고통스러운" 대응을 하겠다고 공언했습니다.크림대교는 2014년 러시아가 우크라이나 영토인 크림반도를 강제 병합한 이후 2018년 푸틴 대통령이 직접 개통한 다리로 양국 갈등의 상징으로 여겨집니다.지난 22일에는 리비아 동부 벵가지 해군기지에 정박 중이던 러시아 해군 초계함 메르쿠리호가 우크라이나 드론 공격을 받아 침몰하면서 전쟁의 불길이 다른 지역으로 확산할 수 있다는 우려가 나왔습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 23일 우크라이나군이 리비아 앞바다에서 러시아 선박을 공격해 침몰시켰다고 확인했습니다.젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어에 최근 리비아 연안에서 피격된 러시아 군함을 언급하며 "적의 공격 저지 노력에도 러시아 초계함 메르쿠리호가 침몰했다"고 밝혔습니다.양측은 미국의 중재로 지난 10∼11일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 종전협상을 재개했지만 영토 문제와 안보 보장 문제에서 여전히 이견을 좁히지 못하고 있습니다.미국 측이 우크라이나에 북대서양조약기구(NATO·나토)의 집단방위와 유사한 방식으로 안보를 보장할 뜻을 시사하면서 유럽의 기대감이 커지고 있지만 외견상 러시아의 긍정적인 반응은 감지되지 않습니다.오히려 러시아는 우크라이나의 나토 준회원국 가입도 받아들일 수 없다며 안보 보장 문제에서 나토의 개입 가능성을 차단하고 있습니다.드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 "새로운 미·러·우크라 3자 협상이 조만간 열릴 예정이지만 정확한 날짜는 아직 정해지지 않았다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)