▲ 미국 래퍼 돈 톨리버 (자료화면)

영국 맨체스터의 공연장에서 미국 래퍼 돈 톨리버의 공연 중 정체가 분명하지 않은 물질이 퍼지면서 관객 1만 2천 명이 대피했다고 BBC 방송과 로이터 통신이 보도했습니다.그레이터 맨체스터 경찰은 현지시간 22일 밤 10시쯤 코옵라이브 아레나에서 알 수 없는 물질이 퍼졌다는 신고가 들어왔으며 관객 1만 2천여 명이 공연장 밖으로 대피했다고 밝혔습니다.노스웨스트 구급대는 현장에서 눈과 호흡기 증세가 있는 사람 등 50여 명을 살펴봤으며 그중 1명은 추가 검사를 위해 병원으로 이송했다고 말했습니다.구급대는 이 물질이 최루가스일 가능성이 있는 것으로 보인다고 말했습니다.현장을 목격한 조이(22)는 BBC 라디오에 "많은 사람이 패닉 상태로 공연장에서 뛰쳐나오는 걸 봤다"며 "끔찍한 냄새가 풍겼다"고 말했습니다.소셜미디어(SNS)엔 공연장에서 사람들이 기침을 하고 입을 가린 채로 나오는 모습을 담은 영상이 잇달아 올라왔습니다.경찰은 자세한 경위를 조사하고 있다고 밝혔습니다.경찰은 또 공연장을 떠난 이후에도 몸이 좋지 않은 사람은 보건 당국에 연락하도록 당부했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)