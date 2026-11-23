▲ 임웅순 외교부 장관 후보자

임웅순 외교부 장관 후보자의 병역 기록을 조회한 결과 임관일과 전역일이 같은 것으로 확인됐습니다.1980년대 한시적으로 운영됐다가 사회 고위층 자녀들의 군 회피 수단으로 악용된다는 지적에 1990년대 초반 폐지된 석사 장교(특수전문요원) 병역특례제도로 병역을 이행한 것으로 보입니다.병무청 기록에 따르면 임 후보자는 지난 1991년 2월 9일, 육군 소위로 임관한 당일, 복무 만료에 따라 전역했습니다.석사 학위 소지자에게 '지속적인 학문 기회를 부여'한다는 취지로 지난 1982년 만들어진 석사장교 제도는 6개월간 기초군사훈련만 받으면 소위 계급으로 임관과 동시에 전역시키는 제도였습니다.임 후보자는 외무고시 22회 합격자로 지난 1988년, 외교부 근무를 시작했습니다.임 후보자는 1991년 당시 외교부 휴직을 하고 군사 훈련을 받은 것이냐는 SBS 질의에 답하진 않았습니다.한준호 행안부 장관 후보자는 지난 1993년 공군에 입대해 1995년에 병장 만기 제대했습니다.홍익표 통일부 장관 후보자는 지난 1992년 육군 정훈장교로 임관해 1995년에 중위로 전역했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)