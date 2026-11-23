[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이경민 (변호사), 오윤성 (범죄심리학자 · 순천향대

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부정행위 의혹을 받고 있던 리트 만점자 이진우 씨가 '공개 검증'을 예고한 상태로 잠적한 뒤 지난 19일 숨지면서 풀리지 않은 의혹들이 또다른 의혹으로 이어지고 있습니다.



이 씨의 책 '브레인 악셀'에 대해 각 서점이 판매 중단을 검토하는 가운데, 중고거래에서는 수십 배의 웃돈이 붙는 특이한 현상도 나타나고 있습니다. 이 씨의 유족이 오늘 경찰에 출석하면서 경찰이 수사로 어디까지 밝혀낼 수 있을지에도 관심이 쏠리고 있습니다.



교육부는 올해 수능 부정행위자 5명에 대해 전원 고발조치를 하고 과거 부정행위도 추적해 엄중처벌 하겠다는 방침을 밝혔는데요, 법적으로 가능한 처벌은 어디까지일까요? AI와 결합한 부정행위를 막을 수 있을까요? 현재의 '시험'은 이대로 지속가능한 것일까요?



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