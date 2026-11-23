[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 박시동 (경제평론가), 빈센트 (김두언 · 하나증권 연구원)

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'검은 월요일'이었던 오늘, 코스피는 장중 4600선이 붕괴돼 고점 대비 반토막이 났고 2거래일 연속 매도 사이드카가 발령됐습니다. 지난 금요일 AI 투자에 대한 수익성 우려로 나스닥 지수가 5.3% 급락하면서 AI 투자와 직결되는 반도체를 비롯해 국내 증시가 충격파에 휩싸인 모습입니다.



나스닥이 200일 이동평균선 아래로 내려오며 하락세에 접어든 상황, 우리는 닷컴 버블 붕괴와 같은 기나긴 하락 터널의 시작에 서 있는 걸까요? 이번 하락은 닷컴버블과는 다른 양상으로 이어지게 될까요 될까요? 이 시점에서 개인투자자가 택할 수 있는 가장 합리적인 선택지는 무엇일까요?



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