국민권익위원회(권익위)는 오늘(23일) 수능 부정행의 신고자에게 건당 최소 1억원 이상 최대 5억원의 포상금을 적극 지급할 계획이라고 밝혔습니다.



지난 19일 수능 당일, 권익위는 부정행위 대상 집중신고기간을 운영하겠다며 건당 최대 1억원 포상금 지급을 안내했는데, 4일 만에 포상 범위를 확대한 겁니다.



권익위는 수능의 공정성을 훼손하는 부정행위를 근절하기 위해 포상금 지급을 획기적으로 확대해 적극적인 신고를 유도하겠다고 밝혔습니다.



정부는 '공익신고자 보호법 시행령'의 제25조의3에 따라 5억 원까지 포상금 지급이 가능하다고 봤습니다.



특히 부정행위자 수만큼 가산하여 포상금을 지급하고, 부정행위자가 자기 부정행위를 자수하며 다른 공동부정행위자를 신고하는 경우 본인의 부정행위에 대한 처벌 감경과 함께 신고 포상금도 그대로 지급한다는 방침입니다.



이번 수능 부정행위 사태와 관련해 정부는 지난 20일부터 내년 1월 19일까지 두 달간 수능 부정행위 집중신고기간을 운영하고 있습니다.



신고는 청렴포털을 이용하거나 국민권익위에 방문 또는 우편으로 할 수 있는데, 신고자의 비밀은 보장되며, 신고로 발생하는 불이익 조치에 대한 원상회복을 비롯하여 생명·신체의 위협 등에 대한 신변보호조치를 받을 수 있습니다.



정일연 권익위원장은 "이번 수능 부정행위 사태는 우리 사회의 공정성의 근간을 훼손하는 공익침해행위인 만큼, 부정행위를 바로잡는 용기 있는 신고자에게 충분한 포상금을 지급하고 끝까지 보호하겠다"라고 강조했습니다.