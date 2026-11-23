▲ 핀란드 민간 관측 위성 ICEYE-X26에 근접한 러시아 군사위성 코스모스2612

러시아가 핵물질을 탑재한 인공위성을 올해 안에 우주로 쏘아 올릴 것이라는 서방 정보기관 분석이 나왔습니다.독일 연방정보국(BND)과 연방군 우주사령부는 러시아 핵무장 위성이 오는 12월 중 발사될 것으로 파악하고 관련 첩보를 북대서양조약기구(NATO·나토) 일부 회원국과 공유했다고 일간 쥐트도이체차이퉁(SZ)과 ARD방송이 23일(현지시간) 보도했습니다.스푸트니크S로 알려진 이 인공위성은 몇 년 전 제작을 마치고 러시아 모스크바 인근에 보관돼왔으며 발사될 경우 단시간 내 작전 준비 상태가 될 것이라고 독일 매체들은 전했습니다.서방은 러시아가 2022년 2월 우크라이나 침공 직전 발사한 코스모스2553을 우주 핵무장 용도로 의심했습니다.러시아는 우주 방사선 실험용이라고 주장했습니다.코스모스2553은 실제로 방사선이 강해 잘 쓰이지 않는 고도 2천㎞ 궤도에 머물렀습니다.이 위성은 지난해 비정상적 움직임이 포착돼 고장난 것 아니냐는 해석도 나왔습니다.독일 안보 당국자들은 러시아가 우주에서 핵무기를 사용할 경우 발생할 결과를 실험하기 위해 코스모스2553을 띄운 것으로 본다고 현지 매체들은 전했습니다.우주에서 핵폭발이 일어나면 파편 구름과 전자기 펄스로 인해 민간·군사용 위성 시스템이 마비될 수 있습니다.스티븐 화이팅 미국 우주군사령관은 최근 우주 핵폭발과 관련해 "아마 몇 시간에서 며칠 안에 저지구 궤도 위성 중 3분의 1이, 몇 달 안에 나머지도 차례로 작동을 멈출 것"이라고 말했습니다.러시아는 최근 몇 년간 연구용으로 위장한 배를 발트해에 띄워 정밀 측량하는 등 군함을 비롯한 선박 운용에 위성항법 의존도를 줄여온 것으로 알려졌습니다.반면 서방 군대의 정찰·지휘는 우주기술에 크게 의존하고 있다고 SZ는 지적했습니다.러시아가 실제로 핵무장 인공위성을 쏠 경우 1967년 체결된 유엔 우주조약 위반이 됩니다.우주조약은 핵무기나 대량살상무기를 탑재한 물체의 지구궤도 진입을 금지하고 있습니다.러시아는 2024년 우주조약상 의무를 재확인하고 위성요격용 핵무기를 우주에 배치하지 않는다는 내용의 유엔 안전보장이사회 결의안에 거부권을 행사해 부결시켰습니다.러시아는 이미 2021년 지상에서 요격 미사일을 발사해 옛 소련 시절 띄운 첩보위성 첼리나D를 파괴하는 등 우주 군사작전 시험을 계속하고 있습니다.당시에도 위성 파괴로 인한 파편들이 우주를 초고속으로 날아다니면서 국제우주정거장(ISS) 우주인들이 대피하는 소동이 일었습니다.독일 주재 러시아 대사관은 핵무장 인공위성 발사에 대한 독일 매체 질문에 "러시아의 우주 탐사·이용은 국제적 의무에 맞춰 오직 평화적 목적으로만 이뤄진다"며 "러시아의 우주 활동과 관련한 근거 없는 주장을 강력히 부인한다"고 답했습니다.(사진=Vantor, 로이터,연합뉴스)