▲ 오세훈 서울시장이 23일 국회 의원회관에서 열린 '시내버스 필수공익사업 지정 토론회'에서 발언하고 있다.

오세훈 서울시장이 내일 국무회의에 참석해 국정 현안에 대한 의견을 제시하고 서울시 현안에 대한 정부의 협조를 요청합니다.오세훈 시장은 국회에서 열린 정책 토론회를 마치고 기자들을 만나 국무회의 참석 여부를 묻는 말에 "내일 국무회의에 참석해 가감 없이 제 생각을 전달할 예정"이라고 밝혔습니다.서울시장은 국무위원은 아니지만, 국무회의 규정에 따라 배석자 신분으로 참석할 수 있습니다.오 시장은 지난 6월 지방선거에서 승리해 서울시정에 복귀한 뒤 7월과 8월에 국무회의에 배석했고, 이번에 다시 3개월 만에 국무회의에 참석하게 됩니다.오 시장은 국무회의에서 국정 및 서울시 관련 현안에 대한 의견을 전하고, 그동안 서울시가 정부에 건의했던 사안에 대한 협조를 요청할 것으로 보입니다.이와 관련해 오세훈 시장은 최근 경제 상황과 관련해 "주식시장이 충격적으로 내려앉아 많은 투자자가 실의에 잠겼고, 전월세 문제는 앞으로 더 큰 고통을 안겨줄 것"이라며 "여러 가지로 국민 불편이 많이 쌓였다"고 말했습니다.정부·여당이 민생을 외면한 채 공소 취소 특검 등에 매달리고 있다고 비판하고, 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추 논의에 대해서도 "자제돼야 한다"며 "그런 제 생각을 내일 가감 없이 전달할 생각"이라고 말했습니다.오 시장은 국무회의에서 서울시 현안과 관련해서는 종묘 앞 세운4구역 개발을 놓고 국가유산청과 벌이는 갈등, 남산 곤돌라 설치에 대한 국토교통부와의 이견 등과 관련한 해법 마련을 요청할 것으로 알려졌습니다.국무회의에서 오 시장에게 발언 기회가 주어진다면 이런 의견과 건의 사항을 직접 전달하겠지만, 발언권을 얻지 못하거나 발언 시간이 짧다면 미리 준비한 건의문을 제출할 계획입니다.이를 위해 서울시는 부서별로 정부의 협조가 필요한 현안과 구체적인 건의 사항 등을 취합해 정리하고 있는 것으로 전해졌습니다.오세훈 시장은 지난 7월 국무회의에서 부동산 정책 관련 의견을 개진하려 했으나 제대로 발언권을 얻지 못하자 미리 준비한 보고서를 전달하고 오기도 했습니다.서울시 관계자는 "그동안 정부에 여러 차례 건의했지만 해결되지 않은 현안들을 모아 구체적인 근거와 함께 다시 건의하려는 것"이라며 "서면 자료도 별도로 준비하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)