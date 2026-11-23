▲ 미중정상

미국의 정책적 실책 영향으로 중국이 아시아 지역에서 미국과의 국력 격차를 역대 가장 작은 수준으로 좁혔다는 호주 싱크탱크의 분석이 나왔습니다.23일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 호주 싱크탱크인 로위연구소가 전날 발표한 '2026 아시아파워지수'를 인용해 이같이 보도했습니다.이 조사에서 미국은 종합국력 점수 78.9점(100점 만점)으로 1위를 유지했고, 중국은 73.6점으로 2위를 기록해 양국 간 점수 차이는 5.3점에 그쳤습니다.이는 조사가 시작된 2018년 이후 가장 작은 격차로, 미국의 점수는 2년 연속 하락하며 역대 최저치를 기록한 반면 중국은 지난해와 유사한 수준을 유지했습니다.보고서를 작성한 헌터 마스턴과 잭 사토 연구원은 "이러한 격차 축소는 중국의 중대한 진전보다는 미국의 실책에 더 많이 기인한다"고 평가했습니다.연구진은 미국이 아직 끝나지 않은 이란과의 전쟁으로 장거리 미사일 비축량을 소진하면서 군사적 역량이 약화했고, 아시아를 비롯한 세계 각지에서 미국의 외교적 영향력에 대한 인식도 크게 훼손됐다고 분석했습니다.반면 중국은 역내 외교·문화적 영향력을 확대하고 군 현대화를 지속하면서 전반적인 영향력을 유지한 것으로 나타났습니다.특히 중국의 인공지능(AI) 모델은 품질 측면에서 미국 경쟁 모델과 맞먹는 수준에 도달했다고 보고서는 평가했습니다.군사력 부문에서도 미국의 우위는 흔들렸습니다.미국과 중국의 군사력 점수 차이는 올해 15.3점으로 역대 가장 작았습니다.미국은 여전히 국방비 지출과 탄도미사일 잠수함, 항공모함 및 상륙함 등 장거리 해상 전력에서 중국을 상당한 수준으로 앞섰으나 태평양 지역에서는 중국이 군사력을 신속하고 대규모로 전개하는 능력에서 미국보다 우세하다고 연구소는 분석했습니다.외교적 영향력에서는 중국의 우위가 더욱 뚜렷해졌습니다.중국은 2023년부터 4년 연속 외교적 영향력 부문 1위를 유지했습니다.반면 미국은 4년 연속 점수가 하락했으며, 올해는 조사 시작 이후 가장 큰 연간 낙폭을 기록했습니다.연구소는 도널드 트럼프 미국 행정부가 무역 상대국에 고율 관세를 부과하고 국제기구에 대한 비판과 제재를 강화하는 등 일방주의 외교정책을 추진한 점을 주요 배경으로 꼽았습니다.특히 트럼프 대통령이 타이완에 대한 140억 달러(약 19조 원) 규모의 무기 판매를 중국과의 협상에서 활용할 수 있는 '좋은 협상 카드'라고 표현한 점과 지난 8월 한국과의 군사훈련 축소를 요구한 점도 미국에 대한 역내 신뢰를 약화한 요인으로 지목됐습니다.연구소는 미중 관계 완화 움직임이 역내에서 대체로 환영받고 있지만, 미국의 동맹국과 협력국들은 미국이 태평양 지역에서 군사적으로 철수할 가능성을 점점 더 우려하고 있다고 설명했습니다.아시아 지역 종합국력 순위에서는 미국과 중국에 이어 인도(40.5점), 일본(38.6점), 러시아(32.2점), 호주(31.7점), 한국(31.0점)이 뒤를 이었습니다.한국은 지난해보다 0.5점 하락해 7위를 기록했고, 북한은 13.0점으로 17위였습니다.로위연구소는 경제력과 군사력, 외교적 영향력, 문화적 영향력 등 8개 분야의 131개 지표를 활용해 아시아·태평양 27개 국가 및 지역의 영향력을 평가하고 있습니다.연구소는 올해 조사 결과에 대해 "역내 세력 균형이 갈수록 치열한 경쟁 구도로 변화하고 있다"면서도 여전히 미국과 중국을 중심으로 한 양극 체제가 뚜렷하다고 진단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)