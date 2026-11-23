▲ 황재호 주타이베이한국대표부 대표

한국과 타이완의 민간 교류 사업의 하나로 타이완의 남방흰코뿔소가 한국으로 장가옵니다.타이완 류푸여행그룹은 오늘 기자회견을 열어 산하 류푸춘 테마파크에서 태어나 자란 15세 수컷 남방흰코뿔소 '아리랑'을 번식을 위해 내일 경기도 용인 에버랜드로 보낸다고 밝혔습니다.남방흰코뿔소는 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록에 '가까운 미래에 멸종위기에 처할 수 있는 종'인 준위협종(NT)으로 올라 있습니다.2011년 6월 9일생인 아리랑은 몸무게가 2천㎏으로 2021년 일본으로 간 엠마(702kg)의 약 3배에 달합니다.이에 따라 타이완 역사상 단일 동물 가운데 체구와 체중이 가장 큰 '준위협' 동물의 국외 이동 사례가 된다고 류푸 측은 설명했습니다.2024년 말 기준 아프리카 야생에서 서식하는 남방흰코뿔소 개체 수는 1만5천752마리로 추산되는데, 이는 전년 대비 1천712마리 감소한 것입니다.류푸춘에 있는 남방흰코뿔소는 현재 22마리입니다.아리랑은 한국에서 태어난 암컷 남방흰코뿔소 '초원이'와 짝을 맺어 지난 2015년 번식에 성공했습니다.이후 타이완에서 '한국 사위'라는 애칭으로 불리며 인기가 많습니다.류푸 측은 한국행을 위해 아리랑의 체형에 맞춘 운송 상자를 특별 제작했으며, 출발 6개월 전부터는 운송 준비와 사전 훈련에 들어갔다고 밝혔습니다.그러면서 이 같은 혈연 교류를 통해 흰코뿔소 개체군의 유전적 다양성을 높이고 근친 번식의 위험성을 낮추는 동시에 타이완이 국제적인 종 보호 육성에 적극적인 참여를 이어가고자 한다고 설명했습니다.황재호 주타이베이한국대표부 대표는 아리랑의 한국행이 단순한 전시 목적의 동물 교환이 아닌 ▲국제 준멸종위기종인 흰코뿔소의 유전적 다양성 확보 ▲ 한국과 타이완 간 생태계 보호를 위한 실질적인 협력 ▲ 한국과 타이완 미래 세대의 정서적 공감대 형성을 위한 문화교육적 교류의 장 개설 등 의미가 있다고 설명했습니다.황 대표는 아리랑에 자손 번창의 의미가 있는 대추와 밤을 선물하면서 한국에 도착하면 에버랜드로 만나러 갈 것이라고 말했습니다.(사진=주타이베이한국대표부 제공, 연합뉴스)