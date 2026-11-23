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한때 4만원 안팎까지 올랐던 SK하이닉스 단일종목 레버리지가 오늘 2천 원대까지 추락했습니다.오늘 국내 주식시장에서 'KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지'는 2천950원에, 'SOL SK하이닉스단일종목레버리지'와 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지' 각각 2천995원에 장을 마쳤습니다.KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지와 SOL SK하이닉스단일종목레버리지는 장중 2천735원, ACE SK하이닉스단일종목레버리지는 2천785원까지 내려앉으며 지난 5월 27일 상장 이후 최저가를 기록하기도 했습니다.'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'와 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'도 각각 3천555원, 3천25원에 거래를 마감하며 지난 17일 이후 4거래일 만에 종가 기준 신저가를 새로 썼습니다.지난 6월 KODEX와 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 각각 4만4천385원과 3만7천775원까지 오르는 등 SK하이닉스단일종목레버리지 종목의 주가는 한 떄 4만원 안팎까지 치솟기도 했습니다.삼성전자 단일종목 레버리지 상품 가운데 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'와 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'도 각각 5천120원, 4천655원에 거래를 마치며 상장 후 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.