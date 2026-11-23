월요일인 오늘(23일) 전국 하늘 보시는 것처럼 흐린 가운데 비가 내리고 있습니다.



일부 강원 지역에는 눈이 오는 곳도 있는데요.



눈과 비는 오늘 밤사이에는 대부분 그치겠습니다.



비가 그치고 내일 다시 추워집니다.



비구름의 뒤편으로 북쪽에 찬 공기가 다시 내려오면서 찬 북서풍도 불겠습니다.



찬 바람이 강해서 체감 기온은 더 떨어지겠습니다.



지도에 짙은 파란색으로 칠해진 중부 내륙을 중심으로 내일 영하권 추위가 예상됩니다.



서울이 아침에 영하 1도, 체감 온도는 영하 4도까지 떨어지겠고요, 중부 지방은 낮에도 찬 바람 때문에 체감 온도가 종일 영하권에 머물 것으로 보입니다.



지난주 수능일 무렵부터 찾아온 때 이른 겨울 추위 언제쯤 풀리나 싶으시죠.



이번 주 목요일경 아침 기온 다시 영상권으로 회복하겠고, 낮 기온이 15도 안팎까지 오르면서 추위가 누그러지겠습니다.



내일 전국 하늘 대체로 맑아지겠지만 충남과 호남, 제주는 내일도 약한 비나 눈이 오는 곳이 있겠습니다.



한편, 강원 영동 지역은 건조특보와 강풍 특보가 동시에 내려져 있어 불조심하셔야겠습니다.



자세한 내일 아침 기온 보시면 서울이 영하 1도로 오늘과 비슷하거나 조금 높게 출발하겠는데요.



다만 낮 기온이 서울 3도, 전주가 5도에 그치면서 오늘보다 7, 8도가량이 크게 떨어지겠습니다.



다가오는 금요일에는 또 중부 지방에 비 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상예보사)