축구협회장 선거가 FIFA의 제동으로 기약 없이 연기되면서 대한체육회와 축구협회가 갈등을 빚고 있습니다.



체육회가 축구협회의 '관리단체 지정'까지 검토할 수 있다는 입장을 내놓았습니다.



유승민 대한체육회장이 공동 위원장을 맡은 혁신위원회의 권고에 따라 추진 중이던 축구협회장 선거제도 개편이 FIFA의 제동으로 멈춰 선 데 대해 체육회가 불편한 심기를 드러냈습니다.



체육회 관계자는 SBS와 통화에서 "축구협회가 적극적으로 설명했다면 FIFA와 AFC가 이렇게 우려하지 않았을 것"이라며 "회장 선거가 계속 연기될 경우, 규정에 따라 '관리단체'로 지정할 수 있다"고 밝혔습니다.



이에 대해 축구협회는 "그동안 협회가 FIFA에 회신한 문서는 사전에 체육회에 모두 공유했다"면서 "하루빨리 선거를 치르기 위해 최선을 다하고 있다"고 해명했습니다.