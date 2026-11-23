▲ 무소속(부산 북구갑) 한동훈 국회의원이 23일 오후 대구 그랜드호텔에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 한 의원은 이날 대구지역 단체의 초청으로 강연을 하고자 대구를 방문했다.

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무소속 한동훈 의원이 국민의힘 중앙윤리위원회 징계 과정에서 친한동훈계 의원들에 대한 이른바 '조작 징계'가 있었다는 의혹과 관련해 "원천 무효화하고 장동혁 대표가 책임져야 한다"고 말했습니다.한 의원은 이날 오후 대구 수성구에서 기자들과 만나 "장 대표, 최 교수라는 대리인, 윤민우 윤리위원장 사이에 저를 제명하는 날짜와 내용 등에 대해 서로 자료를 주고받은 내용들이 적나라하게 드러났다"며 이렇게 말했습니다.한 의원은 "조작 제명, 기획 숙청에 대해 장 대표가 책임져야 하고, 정상화되어야 한다고 생각한다"며 "제가 국민의힘으로 돌아가서 민주당과 싸우겠다"고 덧붙였습니다.이와 관련해 가처분 신청 등 추가 대응 조치를 묻는 질문에는 "한계를 두고 있진 않다"면서도 "구체적으로 어떻게 하겠다는 말씀을 지금 드릴 단계는 아니다"라고 답했습니다.'조작 징계' 의혹을 처음 폭로했던 황경성 국민의힘 윤리위원은 이날 낮 한 의원에 대한 제명 결정 과정에서 장동혁 대표가 전후 사정을 보고 받고 특정 윤리위원과 지속적으로 소통을 해온 증거라며 외부인사이자 장 대표와 가까웠던 사이로 알려진 최 전 교수와 장 대표 간 메시지를 공개했습니다.공개된 자료에 따르면, 최 전 교수는 지난해 12월 31일 장 대표에게 '당 대표 체제 강화 스케줄'이라는 명목으로 한 의원, 김종혁 전 최고위원에 대한 징계를 심의할 강성 윤리위를 가동할 것을 제안했다고 합니다.이후 1월 13일, '내란 우두머리 혐의'로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 결심 공판이 있던 날, 한 의원에 대한 징계가 이뤄졌는데, 장 대표가 최 전 교수에게 윤 전 대통령 사형 구형 뉴스 속보 등을 보내며 "민심은 극도로 분노했다"고 하자, 최 전 교수는 "이벤트 마무리 중입니다"고 답했고, 이에 장 대표가 "전 일찍 자겠다, 편안하게 눕겠다"고 하자, 최 전 교수는 "고생하셨다", "(징계) 결정문으로 말씀을 대신하면 된다"고 답하는 등의 내용들도 포함됐다고 황 위원 측은 밝혔습니다.황 위원과 최 전 교수는 "징계 대상 선정부터 수위 결정, 결정문 작성 등이 장 대표 의견에 따라 정해지고, 최 교수가 이를 전달해 윤민우 윤리위원장이 그대로 이행한 것"이라며 '조작 징계' 주장을 거듭 펼쳤습니다.이에 대해 장 대표는 국회에서 기자들과 만나 "대여 투쟁하기 바쁜데 관심 가질 필요도 없다"며 거듭 의혹을 일축했습니다.장 대표는 그러면서 "(한 의원 징계 이유가 됐던)당원 게시판 사건은 패륜, 여론조작, 분열에 대한 징계이고, 무슨 이야기를 하더라도 그 본질이 바뀌지는 않는다"고 말했습니다.한편, 황 위원과 최 전 교수는 이날 장 대표가 윤리위 결정 과정에 직접 개입한 정황이 담긴 증거는 공개하진 않았는데, 이들은 "장 대표가 정치적 결단을 통해 모든 징계를 원상 복구할 기회를 주겠다"며 추가 공개 가능성을 열어뒀습니다.(사진=연합뉴스)