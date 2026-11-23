<앵커>



쇼트트랙 '세계 최강' 최민정 선수가 월드투어 서울 대회를 금메달 1개 은메달 1개로 마무리했습니다. 태극마크 반납을 예고하고도 여전히 전성기 기량을 뽐내는 최민정에게 팬과 동료를 포함해 빙상계 전체가 은퇴를 만류하는 현상이 벌어지고 있습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



캐나다 대회에 이어 서울 대회에서도 관중석에는 어김없이 최민정의 은퇴를 만류하는 플래카드가 등장했습니다.



어쩌면 최민정의 마지막이 될 수 있는 서울 투어에 만원 관중이 몰렸고, 최민정은 여자 1,000m에서 3개 대회 연속 금메달에 이어 여자 계주 은메달을 따낸 뒤 팬들에게 인사하며 화답했습니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 많은 분들이 되게 이렇게 격려해주신 덕분에 인사를 안 드릴 수가 없겠더라고요. 되게 크게 화답해 주셔서 정말 감사한 마음이 들었습니다.]



팬도, 동료들도, 아직 최민정과 '이별할 준비'가 되지 않았다며 이구동성입니다.



[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 민정이 언니 은퇴한다는 얘기를 매년 들은 것 같아서, 조금 휴식기를 가지고 다시 돌아온다고 믿고 있기 때문에.]



[신동민/쇼트트랙 국가대표 : 민정이 누나는 제가 은퇴할 때까지 은퇴를 못할 예정이기 때문에 제가 잘 잡고 있겠습니다.]



빙상계 수장들도 한 마음입니다.



[김재열/국제빙상경기연맹 회장 : 최민정 선수가 워낙 기량이 탁월하니까 더 오래 타줬으면 하는 바람입니다.]



[이수경/대한빙상경기연맹 회장 : 최민정 선수의 팬이기 때문에 오랫동안 해줬으면 하는 바람이 있습니다.]



최민정은 쏟아지는 은퇴 만류에 여지는 남겼지만,



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 그냥 뭐 (은퇴 번복은) 생각해보겠다 그냥 그 정도만 말씀드릴 수 있을 것 같고.]



고질적인 부상과 예전 같지 않은 체력에 빙판과 이별을 차근차근 준비하는 모양새입니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 확실한 거는 이제 경기 끝나고 나면 너무 힘들어요. 시상식 하기도 막 힘들 정도로.]



최민정은 월드투어와 내년 3월 서울 세계선수권을 마친 뒤 국가대표 은퇴 여부를 최종 결정할 예정입니다.



(영상취재 : 황인석·양두원, 영상편집 : 황지영)