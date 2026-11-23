<앵커>



지나치게 '혈세'에 의존 중인 프로축구 시도민구단의 부실한 운영에 대해 한국 프로축구 연맹이 사과하고 '쇄신안'을 발표했습니다. 하지만, 당장 '발등의 불'을 어떻게 끌지 대책이 부족하다는 지적입니다.



김진우 기자가 취재했습니다.



<기자>



보조금에 지나치게 의존해 운영하는 프로축구 시도민구단의 운영 실태를 SBS가 집중보도한 지 한 달여 만에 프로축구연맹이 '사과와 반성'을 앞세워 '쇄신안'을 발표했습니다.



먼저, 지출의 상당 부분이 선수단 인건비인 만큼 2028시즌부터 팀당 등록 선수를 25명으로 제한하고, 인건비 비중도 더 낮추도록 강제해 '재정 건전성'을 높이겠다고 약속했습니다.



이와 같은 제도 개선은 2부 리그에 우선 적용하고, 1부 리그 확대 시점은 추후 확정하겠다고 했는데, 당장, 구단 직원의 80억 원대 횡령 혐의가 드러난 김포FC와 두 달째 선수들 월급을 제대로 주지 못한 파주FC에 대한 실효성 있는 대안은 사실상 없었습니다.



특히 파주 선수들은 생계를 위협받고 있다며 지난 금요일, 긴급 시위까지 나섰지만,



[선수의 급여를 지급하라! 지급하라! 지급하라!]



여전히 사태가 해결될 기미가 보이지 않자 선수협회는 구단을 상대로 민사 소송을 제기하고, 노동청에 진정을 접수하겠다고 밝혔습니다.



연맹은 오는 목요일까지 구단으로부터 내년 운영 계획을 받은 뒤 조처를 취하겠다면서도, 당장 선수들과 팬들의 피해를 막을 대안은 내놓지 못하고 있습니다.



한편, 감사원은 연맹과 별개로 K리그의 시도민구단이 공적 재원인 보조금을 적절히 쓰고 있는지 감사에 착수했습니다.



(영상편집 : 박나영, 디자인 : 강윤정)