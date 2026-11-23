<앵커>



우크라이나가 리비아 항구에 정박 중이던 러시아 군함을 해상 드론으로 공격했습니다. 전선이 지중해까지 확대되고 있지만, 종전 협상은 속도를 낼 수 있단 관측이 나오고 있습니다.



파리 권영인 특파원이 보도합니다.



<기자>



해상 드론이 정박 중인 군함을 향해 질주합니다.



뒤이어 어둠 속 거대한 화염이 잇따릅니다.



현지시간 22일, 지중해 연안 리비아 벵가지 해군기지에 정박해 있던 러시아 해군 초계함 메르쿠리호가 공격을 받았습니다.



메르쿠리호는 2023년 취역한 흑해함대의 최신 초계함으로, 연료와 물자를 보급받으러 벵가지 해군기지에 들어와 있었습니다.



위성사진에는 선체 뒷부분이 가라앉고 뱃머리만 남은 모습이 잡혔습니다.



공격 하루 뒤, 젤렌스키 우크라이나 대통령은 해상 드론 7대를 동원한 우크라이나군의 작전이었다고 밝혔습니다.



함께 있던 Ka-27 헬기도 파괴했다고 주장했습니다.



또 같은 날, 무기를 실어 나르던 러시아 화물선 '앙가라'도 타격했다고 밝혔습니다.



우크라이나가 본토에서 2천km 가까이 떨어진 지중해까지 해상 전선을 넓힌 겁니다.



유엔은 리비아가 외국 분쟁의 전쟁터가 돼선 안 된다며 독립적인 조사를 촉구했습니다.



[아부 바크르 알바드리/리비아 해군 장교 : 우리 군은 어떤 위협에도 철저히 대비하겠습니다. 국가 안보와 국민의 자산을 위협하는 모든 행위에 맞서겠습니다.]



러시아도 우크라이나 공습을 강화해, 밤새 키이우 인근의 주거용 건물과 슈퍼마켓 건물이 피격돼 최소 14명이 목숨을 잃었습니다.



양측이 공세의 수위를 높이는 가운데, 종전을 위한 협상 시계는 빨라지고 있습니다.



트럼프 미국 대통령이 민주당이 다수당이 되는 내년 1월 새 의회 출범 전까지 종전 합의를 원한다는 보도가 나온 가운데, 젤렌스키 대통령도 미국이 제안한 크리스마스 전 3자 회담에 동의했다고 밝혔습니다.



러시아도 조만간 3자 회담이 열릴 거라고 밝히면서, 다음 달 미국 G20 정상회의를 계기로 협상 테이블이 마련된 거라는 관측이 나오고 있습니다.



(영상취재 : 김시내, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 박태영)