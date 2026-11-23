<앵커>



중국 스파이 의혹 스캔들이 엔비디아 전 최고경영자 젠슨 황을 넘어 트럼프 행정부로 번지는 가운데, 트럼프 행정부 인사들이 젠슨 황을 두둔하고 나섰습니다. 하지만 첨단 AI칩 중국 유출 과정에 캄보디아 범죄 조직이 연루됐다는 보도가 나오면서 파장은 더욱 커지고 있습니다.



김정기 기자의 보도입니다.



<기자>



스콧 베선트 미 재무장관은 현지시간 22일 미 CBS 방송과의 인터뷰에서 젠슨 황 전 엔비디아 CEO가 불륜 상대였던 앨리스 황의 중국 스파이 의혹에 대해 몰랐을 것이라고 말했습니다.



[스콧 베선트/미국 재무장관 (미 CBS 'FACE THE NATION' 인터뷰) : 그건 일종의 유언비어라고 생각합니다. 그녀가 간첩 의심 인물이라는 건 젠슨 황도 몰랐을 겁니다.]



베선트 장관은 그러면서 젠슨 황의 불륜보다 첨단 칩 중국 유출 과정에서 엔비디아가 규정을 준수했는지 여부가 사태의 핵심이라고 밝혔습니다.



베선트 장관은 중국 스파이 스캔들이 터진 직후 엔비디아 CEO를 외부에서 찾아야 한다며 젠슨 황 축출을 강력히 요구했습니다.



[베선트/미국 재무장관 (현지시간 15일) : 엔비디아는 외부로 눈을 돌려야 합니다. 내부 상황만 놓고 본다면 대대적인 조직 쇄신이 필요합니다.]



하지만 첨단 AI 칩 중국 수출 통제 지연과 스파이 스캔들 묵인 의혹 등 파문이 행정부로 번지고, 트럼프 대통령이 거듭 젠슨 황 복귀를 주장하자,



[트럼프/미국 대통령 : 우리는 똑똑한 인재들을 지켜야 합니다. 젠슨 황도 그중 한 명입니다.]



베선트 장관도 사임한 젠슨 황도 외부인이라며 복귀 가능성에 힘을 싣고, 파문 확산 차단에 나섰습니다.



하지만 파이낸셜타임스는 엔비디아 칩 중국 밀수에 앨리스 황과 그의 남편 캉웨이의 회사는 물론이고, 전 세계에서 온라인 사기를 벌여온 캄보디아 범죄 조직 프린스그룹의 2인자가 부분적 역할을 맡았다고 보도했습니다.



뉴욕타임스도 앨리스 황이 젠슨 황과 교제하는 동안 중국 국가안전부 요원과 1년 넘게 연락을 주고받았다고 전하는 등 스파이 스캔들의 파장은 더 크게 번지고 있습니다.



(영상편집 : 김병직, 디자인 : 최진회)