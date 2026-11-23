<앵커>



충남 태안 앞바다에서 실종된 어선 해광호가 수색 닷새 만인 어제(22일) 발견됐습니다. 수심 53m 바닷속에서 선체는 찾았습니다만, 선원 7명의 생사는 확인되지 않았습니다. 거센 조류와 탁한 시야 탓에 수중 수색에도 어려움을 겪고 있습니다.



TJB 오인균 기자입니다.



<기자>



칠흑 같은 바닷속에서 모습을 드러낸 어선 한 척.



서해상에서 실종된 지 닷새 만에 수심 53m 해저에서 발견된 7.93t급 어선 해광호입니다.



해군 무인 탐사기에 포착된 선체에는 '해광'이라고 적혀 있고, 30도 정도 기울어진 채 가라앉아 있습니다.



하지만 한국인 3명과 인도네시아인 4명 등 승선원 7명의 생사는 여전히 확인되지 않고 있습니다.



태안해경은 해상에서 함정과 항공기 30여 대를 투입해 수색하고 있다고 밝혔습니다.



하지만 파도와 조류가 거세 잠수사를 투입한 수중 수색은 제한되고 있는 상황입니다.



해경은 선체가 발견되자마자 잠수구조대원 2명을 투입해 선체 접근을 시도했습니다.



하지만 수중 시야가 불과 2~3m에 그친 데다 거센 물살에 수색 장비마저 제대로 작동하지 않았습니다.



결국 선체를 확인하지 못한 채 대원들의 안전을 위해 철수해야 했습니다.



[조성완/태안해경 경비구조과장 : 조류도 있고 또 원체 시야가 제한돼 있어서 거의 더듬거리다시피 선체를 확인을 해야 됩니다. 선체 확인은 현재 실패한 상태입니다.]



시간이 흐를수록 또 다른 우려도 커지고 있습니다.



선체 안에 실종 선원들이 남아 있더라도 거센 물살에 휩쓸려 밖으로 떠내려갈 수 있다는 겁니다.



이를 막기 위해 출입구에 그물을 설치하는 방안도 검토 중이지만, 이 역시 선체 접근이 선행돼야 합니다.



해경은 당장 선체 인양보다는 실종 선원 수색을 우선하기로 했습니다.



오는 25일 기상이 나아지는 대로 선체 진입을 다시 시도하고, 해군과 협력해 다이빙벨을 내려 수색하는 방식도 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 송창건 TJB, 화면제공 : 태안해경, 디자인 : 박보영 TJB)



TJB 오인균