<앵커>



민주당 김민석 대표가 내일(24일) 취임 100일을 맞습니다. 취임 100일 안에 당 지지율을 10%p 끌어올리겠다고 공언했지만, 성적표는 오히려 정반대였습니다. 당내 갈등도 좀처럼 수습되지 않는 가운데, 오늘도 공개 충돌이 벌어졌습니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 추진하며 한목소리를 내는 듯했던 민주당.



신천지 집단 당원 가입 의혹의 조사단장을 맡았던 박선원 의원이 진상조사에 대한 친청계 비판에 날을 세우면서 오늘 또 충돌했습니다.



[박선원/민주당 의원 : 일제의 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같은 것입니다.]



친청계도 참지 않았습니다.



[한민수/민주당 의원 : 실컷 가해해 놓고 다시 한번 2차 가해하는 겁니까? '피해자 코스프레' 하지 마십시오.]



공개 회의 중이었지만, 아예 자리를 뜨는 최고위원들도 있었습니다.



김민석 대표는 당혹감을 숨기지 못했고, 상대를 겨냥한 발언을 시작한 박 의원에게 구두 경고 조치했습니다.



전당대회 기간 누적된 갈등이 그간 해소되기는커녕 공개 석상에서 수차례 폭발할 만큼 커진 겁니다.



이런 당내 상황, 지지율 하락세로 이어지고 있습니다.



여론조사 업체 리얼미터가 지난 19일부터 이틀간 실시한 정당 지지도 조사 결과, 민주당은 국민의힘에 오차범위 밖인 6.9%p 뒤진 35.6%를 기록한 것으로 나타났습니다.



취임 직전 시행된 8월 2주 차 조사에서 민주당 지지율은 47.9%였는데, 14주 만에 12%p 넘게 떨어진 겁니다.



같은 기간 국민의힘 정당 지지율은 9.4%p 상승한 걸로 조사됐습니다.



지난 8월 당 대표 경선 당시 한 김민석 대표의 이 약속,



[김민석/민주당 대표 (지난 8월 6일) : 8월 17일(전당대회) 이후에 김민석이 당 대표가 된 이후에 3개월 안에 확실하게 당 지지율을 10%p 이상 올려서….]



결국 지켜지지 못했습니다.



김 대표 취임 100을 기점으로 정청래 전 대표가 깃발을 들겠다고 예고한 데다 오는 27일 최민희 의원 징계 결과까지 나올 거라 갈등은 더 커질 일만 남았습니다.



지지율 반등의 길이 더 험난해진 셈인데, 이런 분위기를 감안한 듯 김 대표는 내일 취임 100일을 기념하는 별도의 행사는 열지 않기로 했습니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 오영택)