<앵커>



올겨울은 역대 가장 강하게 발달한 엘니뇨의 영향으로 평년보다 기온이 높을 것으로 전망됩니다. 하지만 북극발 강력한 한파도 만만치 않을 것으로 보이는데요.



변덕스러운 겨울이 예상되는 이유를 정구희 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



겨울을 재촉하는 비가 쏟아지며 날이 다시 추워지고 시민들의 몸도 움츠러듭니다.



단풍이 들었던 나무들은 잎이 모두 떨어져 가지만 앙상하게 남았습니다.



[박예아/서울 강서구 : 비 와서 너무 춥게 느껴져 가지고. 가을이 되게 짧고 뭔가 확 추워진 것 같아요.]



기상청은 올겨울 기온이 평년보다 높고 비나 눈이 더 많이 내릴 것으로 예상했습니다.



[조익현/기상청 기후예측과장 : 엘니뇨 겨울철에 우리나라를 주변으로 겨울철 기온이 높아지고 특히 12월과 2월에는 강수량이 늘어나는 경향이 있습니다.]



1990년 이후 11번의 겨울 엘니뇨가 발생했는데, 이 중 6번, 기온이 평년보다 높았고, 12월만 따지면 8번 평년을 웃돌았습니다.



엘니뇨는 동태평양 수온이 따뜻해지는 현상인데 현재 수온이 평년보다 2.6도나 높아 역대 가장 강력합니다.



겨울 엘니뇨가 발생하면 보시는 것처럼 일본 동쪽에 이렇게 고기압이 잘 발달합니다.



이 때문에 고기압의 시계방향 회전을 따라 비교적 덥고 습한 공기가 남풍을 타고 유입되면서 겨울 기온이 올라가는 겁니다.



그런데 엘니뇨와 정반대 효과를 일으키는 북극 한파도 올겨울엔 강력할 수 있습니다.



북극해인 바렌츠해와 카라해 얼음이 많이 녹으면 이렇게 기압을 막아서는 블로킹 고기압이 만들어지고, 이 주변부를 따라 북극의 공기가 한반도까지 유입되는 북극 한파가 나타납니다.



바렌츠해의 얼음은 역대 2번째로 가장 많이 녹았고, 카라해 얼음은 역대 최저 수준입니다.



즉 기온을 높이는 엘니뇨의 영향과 기온을 크게 떨어뜨리는 북극 한파, 이 두 가지 현상이 충돌할 것으로 예상됩니다.



과거 강한 겨울 엘니뇨가 나타났던 시기에도 1월에는 이따금씩 강력한 한파들이 나타났습니다.



기상청은 한반도 주변 수온이 평년보다 크게 높은 상황이라며 바다가 따뜻할 때 한파가 오면, 많은 눈이 내릴 수 있다고 예측했습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 최재영)