<앵커>



6.3 지방선거에서 투표율을 허위 입력하고, 투표록을 위조 변조한 혐의를 받는 선관위 직원 8명에 대해 오늘(23일) 구속영장 심사가 진행됐습니다. 서울중앙지법으로 가보겠습니다.



동은영 기자 결과는 나왔습니까?



<기자>



아직 결과가 나오진 않았는데, 이르면 오늘 밤에 구속 여부가 결정될 걸로 보입니다.



이곳 서울중앙지법에서는 오늘 아침 9시부터 오후 4시까지 선관위 직원 8명에 대한 구속 전 피의자 심문이 차례로 열렸는데, 8명 모두 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.



[선관위 직원 : (구속 기로 놓이셨는데 할 말씀 없으십니까?) ……. (투표록 위조하셨나요?) …….]



오늘 영장 심사를 받는 8명은 중앙선관위 직원 3명과 시도군 선관위 직원 5명으로 모두 주무관이나 계장, 과장 등 실무자급 직원인 것으로 파악됐습니다.



<앵커>



이 직원들이 무슨 혐의를 받고 있는지 자세히 짚어주시죠.



<기자>



8명에게 적용된 혐의가 조금씩 다릅니다.



우선 실시간 투표율 허위 입력 혐의입니다.



8명 중 일부에게는 선거 당일에 실시간 투표율을 잘못 입력한 걸 알고도 임의로 투표율을 수정한 혐의가 적용됐습니다.



투표록 위변조 혐의가 적용된 경우도 있습니다.



투표록은 선거 당일 각 투표소의 투표 진행 경과와 투표용지 교부 내역 등을 기록한 문서입니다.



6·3 지방선거 당시 투표용지 부족으로 전국 40여 곳 투표소에서 무번호 투표용지가 사용됐는데, 이게 문제가 될 걸로 보이자 무번호 투표용지 사용 내역이 적힌 투표록을 사후 수정한 것으로 특검은 보고 있습니다.



또 경기도 교육감 선거 과정에서 개표상황표를 은닉해 위조한 혐의도 일부 직원에게 적용됐습니다.



만약 오늘 구속영장이 발부될 경우 선관위 특검 출범 77일 만에 처음으로 구속 피의자가 나오게 됩니다.



특검팀은 앞으로 노태악 전 중앙선관위원장 등 윗선 관여 여부도 살필 예정이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이찬수·김한결, 영상편집 : 소지혜)