<앵커>



해군호텔 예식장 업체가 해군 장성들을 접대하고 13년간 독점 운영해 왔다는 의혹이 있어 경찰이 지난해 수사에 착수했습니다. 그런데 한 현직 경찰 간부가 중간에 이 수사 정보를 업체 측에 유출한 정황이 드러났습니다.



편광현 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



서울 영등포구 해군호텔 1층에 있는 예식장입니다.



13년째 독점으로 운영돼 온 이 업체 대표는 해군 장성들과의 유착 의혹으로 고발돼 경찰 수사를 받았지만, 지난 9월 증거 부족으로 공소청은 무혐의 처분했습니다.



그런데 이 수사 과정에서 현직 경찰 간부가 수사 관련 정보를 업체 대표에게 넘긴 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



영등포경찰서 소속 A 경감은 이 사건의 담당이 아니었는데도, 경찰 형사사법정보시스템, 이른바 '킥스'에 접속해 사건 관련 내용을 확인했고, 이를 정리해 업체 대표에게 전달한 걸로 파악됐습니다.



당시 이 사건은 영등포서에서 수사하다가 사안의 중대성을 고려해 서울경찰청 반부패수사대로 넘겼습니다.



서울청 반부패수사대는 업체 대표의 휴대전화를 분석하다 수사 관련 정보가 담긴 파일을 발견해 A 경감을 입건했고, 지난달 초쯤 공무상비밀누설과 형사사법절차 전자화법 위반 혐의로 공소청에 넘겼습니다.



현행법에는 수사 업무 종사자가 직무상 알게 된 사건 정보를 외부에 유출하거나 부당하게 사용하면 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금에 처한다고 규정돼 있습니다.



A 경감은 현재 대기발령 조치된 상태로 업체 대표와의 사이에 금품이 오간 정황은 확인되지 않았습니다.



A 경감은 SBS에 "사건 관련 자료를 전달한 적이 없다"며 혐의를 부인했습니다.



예식장 업체와 해군 장성 유착 의혹은 공소청에서 무혐의 처리됐지만, 해군은 현재 관련자들에 대한 징계 절차를 진행하고 있다고 밝혔습니다.