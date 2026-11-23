<앵커>



강원도에서는 영하권 날씨 속에 차량 연쇄 추돌 사고가 잇따랐습니다. 도로 위 얇게 낀 살얼음이 원인으로 지목됐습니다.



G1방송 김도운 기자입니다.



<기자>



도로 한가운데 뒤엉켜 있는 차량.



뒤따르던 버스와 승용차, 탱크로리까지 속도를 줄이지 못하고 차량을 그대로 들이받습니다.



오늘(23일) 오전 9시 53분쯤 중앙고속도로 횡성졸음쉼터 인근에서 차량 8대가 잇따라 추돌했습니다.



사고로 30명이 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 현장에는 긴급구조통제단까지 꾸려지기도 했습니다.



비슷한 시각 횡성군 둔내면 영동고속도로 주천강교 인근에서도 차량 5대가 추돌해 2명이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 오전 10시쯤에는 춘천시 신동면의 한 교차로 인근에서 차량 22대가 잇따라 부딪혔습니다.



[현장 출동 견인 기사 : 저도 다리(도로) 위에서 넘어질 뻔했어요. 다리 위가 완전히 빙판이었거든요. 시내버스나 시외버스 그리고 대형 트럭들 들어가면서 다 미끄러지고 회전도 하고 제자리에서 돌고….]



오전 10시 50분쯤에는 홍천군 두촌면 인근 국도에서 10중 추돌 사고가 났고, 인제에서도 차량 11대가 뒤엉키는 등 사고가 속출했습니다.



영하권 날씨에 비와 눈까지 내리면서 당시 도로에는 살얼음이 껴있는 상태였는데요.



차량들이 그대로 미끄러지며 연쇄 추돌이 일어난 걸로 추정됩니다.



오늘 하루 강원지역에서 발생한 추돌 사고만 24건으로 40여 명이 부상을 당했습니다.



모두 오전 시간대에 집중됐습니다.



흐린 날씨나 이른 아침에는 도로 표면에 얇은 얼음막이 생기는 이른바 블랙아이스가 발생할 가능성이 높습니다.



눈에 잘 띄지 않는 데다 제동 거리도 길어져 연쇄 추돌로 이어질 위험이 큽니다.



기상청은 오늘 밤까지 도내 대부분의 지역에 비나 눈이 내리겠다며, 차량 운행 시 안전거리를 확보하고 감속 운행하는 등 각별한 주의를 당부했습니다.



(영상취재 : 신현걸 G1방송, 화면제공 : 한국도로공사 강원본부·강원자치도 소방본부)



G1 김도운