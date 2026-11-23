<앵커>



공기총 사격 연습을 하다 지나가던 주민을 숨지게 한 60대 남성이 구속됐습니다. 총기 소지 허가도 없이 비닐하우스에서 마구잡이로 쏜 총에, 애꿎은 주민이 목숨을 잃었습니다.



G1방송 정창영 기자입니다.



<기자>



평창군 방림면의 한 비닐하우스.



지난 21일 오전 11시쯤 68살 A 씨가 이곳에서 공기총으로 사격 연습을 했습니다.



과녁은 비닐하우스에서 폭 3m의 마을 길 건너편에 설치했습니다.



그런데 길을 가던 60대 주민 B 씨가 이 총에 맞아 숨졌습니다.



A 씨는 비닐하우스 출입구를 열어 놓은 채로 총을 쏘다가 B 씨를 숨지게 했습니다.



B 씨는 운동을 하러 집을 나섰다가 변을 당한 것으로 전해졌습니다.



[마을 주민 : 마을 주민들한테 존경받으시고, 마을 일도 많이 하시고. 운동하러 가셨다가 그런 거죠. 가까이 지냈었거든요. 안타깝습니다.]



경기도에 사는 A 씨는 김장을 하기 위해 평창 친척 집을 찾았다가 사고를 낸 것으로 알려졌습니다.



경찰 조사 결과 허가를 받지 않은 총포였습니다.



공기총은 A 씨가 직접 가져온 것으로 조사됐습니다.



경찰은 A 씨를 중과실치사 혐의로 구속하고, 압수한 공기총은 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했습니다.



또 해당 총기를 어디서, 어떻게 입수했는지 경위도 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 이광수 G1방송)



G1 정창영