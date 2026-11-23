<앵커>



서울 도심에서 필로폰을 투약한 혐의로 20대 여성이 경찰에 체포됐습니다. 학교 바로 앞 공원 화장실에서 그것도 대낮에 벌어진 일입니다.



정지연 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



서울 마포구의 한 공원입니다.



지난 10일 오전 11시쯤 이 공원 화장실에서 누군가 피를 흘리고 있다는 112 신고가 접수됐습니다.



[신고자 : 노크를 해서 왜 이렇게 오래 계시냐고 그랬더니 조금 있으면 나간대요. 또 한 20~30분 있다가 또 두들겨 보고 그러면 또 거기서 소리가 나요. 밑에 보니까 피가 난리가 났어요.]



화장실 안에 있던 건 20대 여성 A 씨.



A 씨 팔에선 주사 흔적이 발견됐고, 화장실 칸 안에는 마약 투약에 사용되는 주사기들이 널려 있던 거로 전해졌습니다.



현장에 출동한 경찰은 A 씨를 마약류관리법 위반 혐의로 체포했습니다.



이곳 공중화장실에서 필로폰을 투약한 건데, 이렇게 바로 맞은편에는 학교가 자리해 있습니다.



주거지와 학교들 사이 위치한 공원은 특히 바로 옆 국제학교와 100m도 채 떨어져 있지 않습니다.



[신고자 : 유치원에서 이쪽으로 많이 돌더라고요. 오후에 큰 애들이 좀 놀고….]



경찰 조사결과 A 씨는 약속된 장소에 마약류를 숨겨두면 구매자가 찾아가는 이른바 '던지기' 수법으로 필로폰을 구한 뒤, 공원에서 투약한 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 앞서 지난달 12일에도 서울 강남구에서 필로폰을 소지한 혐의로 경찰 수사를 받은 것으로 알려졌습니다.



이런 마약류 범죄는 급증 추세로 적발된 마약 사범만 최근 2년 연속 2만 명을 넘어섰습니다.



20년 전과 비교하면 3배 넘게 늘어난 수치입니다.



마약 범죄가 시민들 일상과 맞닿은 공간까지 침범하면서 우려가 커지고 있습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 전유근)