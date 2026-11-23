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<앵커>만취 상태로 운전하다 사고를 낸 배우 고경표 씨가 오늘(23일) 경찰에 출석했습니다. 취재진에 앞에 선 고 씨는 사과의 뜻을 밝히면서 경찰 조사에도 성실히 임하겠다고 말했습니다.박재현 기자의 보도입니다.<기자>음주사고 이후 첫 경찰 조사에 출석한 배우 고경표 씨.초췌한 모습의 고씨는 다시 한번 사죄의 뜻을 밝혔습니다.[고경표/배우 : 정말 무책임한 모습이었고 죄송하다는 말밖에 할 수 있는 것이.]당시 상황 묻는 질문엔 이렇게 답했습니다.[고경표/배우 : 많이 마신 것으로 기억합니다.]고 씨는 지난 14일 서울 마포구에서 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 혐의를 받고 있습니다.당시 고씨의 혈중알코올농도는 0.15%로, 면허 취소 기준인 0.08%를 훌쩍 뛰어넘었습니다.이 사고로 청소차에 타고 있던 작업자 1명이 다친 것으로 알려졌습니다.경찰은 고 씨를 조사한 뒤 음주운전 외에 교통사고특례법상 치상 혐의 등을 적용할지 검토할 방침입니다.[정경일/변호사 : 위험운전치사상죄, (작업자가) 다쳤다면 적용될 가능성이 많습니다. 정상적인 운전이 곤란한 상태였느냐, 이것 가지고 판단하거든요.]앞서 고 씨는 지난 2023년 도로교통공단의 교통사고 예방 홍보대사로 활동하며 음주운전을 하지 말라고 당부했지만,[고경표/지난 2023년(도로교통공단 유튜브) : 여러분 음주 운전도 안 되고요, 과속 운전도 안 됩니다.]3년 뒤 정작 본인이 만취 운전으로 사고를 냈습니다.이를 두고 고 씨는 사고 다음날 "음주 운전하지 말아 달라고 이야기했던 제가, 그 말을 어겼다"며 "경찰 조사에 성실히 임하겠다"는 입장을 발표하기도 했습니다.사고 이후 고 씨는 출연 중인 여러 예능 프로그램에서 모두 하차했습니다.(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 박천웅)