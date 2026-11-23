<앵커>



민주당은 조희대 대법원장 탄핵을 추진하면서, 12.3 비상계엄 당시 내란 협조 의혹을 주요 사유로 거론하고 있습니다. 이와 관련해선 앞서 내란 특검의 수사도 이뤄졌는데요.



특검은 당시 어떻게 결론 내렸는지, 전연남 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



12·3 비상계엄 선포 직후, '대법원이 사법권을 계엄사령부에 넘겨주는 방안을 논의하기 위해 비상 간부 회의를 열었다.' 민주당이 계엄 동조의 증거라며 의혹을 제기하고 있는 내용입니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 헌법과 법률을 자의적으로 해석하고 사법부 수장으로서 책무를 저버리고 있다는 국민적 의구심을 증폭시켜 왔습니다.]



탄핵 사유가 된다는 건데, 앞서 이 의혹을 수사한 내란 특검은 지난해 말 조 대법원장을 불기소 처분했습니다.



SBS가 불기소 결정문 입수해 이유를 확인해봤습니다.



특검은 대법원 간부들이 계엄 관련 법령을 검토하며 의견을 나눈 건 맞지만, 회의 형식이 아니었고 조 대법원장의 지시도 없었다고 밝혔습니다.



또 계엄사 측이 대법원에 연락관 파견을 요청했지만, 조 대법원장이 계엄이 위헌적이란 취지의 말과 함께 파견하지 말 것을 지시했다고 적었습니다.



특검은 또 사법권 이양을 위한 후속 조치를 논의한 사실도 확인되지 않았다고 밝혔습니다.



2차 종합특검도 지난 8월 해당 의혹에 대해 각하 처분을 내렸습니다.



강제 수사권을 가진 특검의 2차례 수사에도 민주당은 특검 수사 자체가 미흡했던 거라고 주장했습니다.



[양부남/민주당 탄핵소추 추진단장(어제) : 일방적인 조희대 대법원장의 진술에 근거한 것이죠. 객관적으로 그런 것에 대한 전혀 검증이 되지 않았습니다.]



국민의힘은 민주당의 조 대법원장 압박에 맞서 사법부가 이재명 대통령 재판 재개를 결단해야 한다고 촉구했습니다.



[신동욱/국민의힘 의원 : 사법부가 나서서 이재명 대통령 재판 재개 결단을 내려주시는 것이 대한민국을 더 이상 나락으로 빠뜨리지 않는 유일한 길이라고 저는 믿습니다.]



하지만 국민의힘 역시 한덕수 전 총리에게 징역 23년을 선고한 1심 판사를 법 왜곡죄로 고발하겠다고 밝히는 등 사법부를 압박하는 모습을 보였습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승희)