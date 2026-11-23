<앵커>



전국법관대표회의 의장이 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해, 도를 넘어섰다며 공개 비판했습니다. 끝내 탄핵소추를 의결한다면 법관들도 행동에 나서야 하지 않겠냐며 집단행동 가능성까지 내비쳤습니다.



박예린 기자가 보도합니다.



<기자>



어젯(22일)밤, 전국법관대표회의 의장인 강동원 서울가정법원 부장판사가 법원 내부 통신망에 '사법부 독립 침해에 대한 유감'이라는 제목의 글을 올렸습니다.



강 부장판사는 우선 한덕수 전 총리에 대한 대법원 판결이 마음에 들지 않는다는 이유로 민주당이 대법원장의 탄핵소추를 결정했다고 짚었습니다.



강 부장판사는 "대법원장이 그동안 보여온 행적을 모두 지지한다는 것은 아니"라면서도, "이번 판결을 계기로 대법원장을 탄핵소추하겠다는 건 도를 넘어선 것"이라고 비판했습니다.



또 "판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너지고, 이는 민주주의와 삼권분립을 파괴시키는 행위"라고 밝혔습니다.



그러면서 "끝내 탄핵소추를 의결한다면 '행동'으로 나서야 하지 않겠냐"며 집단행동 가능성을 시사하기도 했습니다.



강 부장판사 글에는 오후 6시까지 댓글이 12개 달렸는데 찬성 의견은 8개로 파악됐습니다.



반면 송승용 서울중앙지법 부장판사는 "법관 대표들의 동의나 의견 수렴을 거치지 않았다"며 "의장으로서 공정성과 중립성을 유지하라"는 반박글을 쓰기도 했습니다.



전국법관대표회의 측은 강 부장판사 글에 대해 "의장 개인 의견"이라고 밝혔습니다.



조희대 대법원장은 오늘도 탄핵소추 관련 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.



[조희대/대법원장 : (전국법관회의 사법부 독립 침해에 대한 집단 움직임도 있었는데요?) …….]



전국법관대표회의는 오는 30일 정기 회의를 열 예정인데, 이 자리에서 대법원장 탄핵소추에 대한 논의도 이뤄질 걸로 보입니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 이가진)