<앵커>



사람 대신 전화를 걸어 식당을 예약하고, 쇼핑까지 대신 해주는 인공지능 비서 서비스가 최근 젊은 층을 중심으로 인기를 끌고 있습니다. 그런데 이런 편리함 뒤로, 미처 예상하지 못했던 부작용들이 곳곳에서 나타나고 있는데요.



홍영재 기자 보도 보시고, 이야기 더 나눠보겠습니다.



<기자>



조현영 씨는 한 달 전부터 데이트 장소 추천부터 식당 예약, 앱으로 대기 번호표를 받는 원격 줄서기까지 AI 비서 앱에 맡기고 있습니다.



[조현영/AI 비서 앱 사용자 : (식당을) 바꾸겠다, 그러면 이게 여자친구랑 저랑 이렇게 직접 대화하는 게 아니라 (AI) 비서끼리 대화를 해요. '(식당) 바꾼다고 하시네' 하면서. 예약을 자기가 해주겠다.]



AI 비서 앱은 출시 한 달 만에 다운로드 1위를 기록할 정도로 인기입니다.



[안녕하세요, 박세용 팀장님 AI비서입니다. 기사를 언제 올리실 예정인지 여쭤보려고 전화드렸습니다.]



[네 빨리 올린다고 답해주세요.]



방금 저희 팀장의 AI 비서로부터 걸려 온 전화입니다.



바쁘거나 전화를 걸기 곤란할 때 AI 비서에게 대신 전화를 걸도록 지시할 수도 있습니다.



그런데 최근 황당한 일이 벌어졌습니다.



조 씨의 여자 친구가 AI에게 남자 친구가 갈만한 가까운 병원을 찾아달라고만 했는데, 허락도 없이 병원에 예약 전화를 건 겁니다.



[AI 비서 (AI음성대역) : AI 비서인데요, 조현영 님 진료 예약 문의드려서 전화드렸어요]



[OO내과 직원 (음성대역) : 저희는 예약이 안 됩니다. 그냥 내원하세요]



[AI 비서 (AI음성대역) : 대기시간은 얼마나 될까요?]



AI는 담당 의사 이름과 뭘 챙겨가야 하는지를 묻더니, 오전 중 주인을 병원에 보내겠다는 말까지 남겼습니다.



[AI 비서 (AI음성대역) : 오늘 오전 중으로 조현영 님 내원시키겠습니다. 친절히 안내해 주셔서 감사합니다.]



[조현영/AI 비서 앱 사용자 : 저도 막 이렇게 제 (AI)비서가 전화를 걸기를 원하진 않았거든요. 엄청 막 죄송하고 막 혼자 있는데도 민망하고 좀 그러긴 했었습니다.]



AI비서를 상대해야 하는 서비스직들은 반대로 당혹스런 상황에 맞닥트리고 있습니다.



2주 전 건강보험공단 상담센터로 걸려 온 전화입니다.



[AI 비서 (AI음성대역) : ㅇㅇㅇ님을 대신해 문의드리는 AI 비서입니다.]



[건강보험공단 상담사 (음성대역) : 고객님 죄송합니다. 본인께서 직접 유선 전화 주시길 부탁드리겠습니다.]



[AI 비서 (AI음성대역) : 네, 알겠습니다. 그럼 개인 조회 없이 제도적인 일반 요건 기준으로만 안내 부탁드립니다.]



개인정보 보호 때문에 본인이 아니면 상담이 어렵다고 안내해도, 말을 돌려가면서 집요하게 질문을 이어갑니다.



[AI 비서 : 마지막으로 일반적인 질문 하나만 더 여쭤볼게요.]



[김금영/국민건강보험고객센터지부 지부장 : '본인 확인 없이 상담원, 일반적 문의는 가능하겠지?'라고 물어보고, 우리도 빠져드는 거죠. 얘한테 말을 해 주게 되는 거예요.]



규정상 성희롱이나 욕설이 아니면 먼저 전화를 끊을 수 없도록 돼 있어서, 끝까지 응대를 해야 했습니다.



시달리던 직원들이 문제 제기를 했고, 결국 최근 공단이 AI 상담은 전화를 끊을 수 있도록 규정을 바꿨습니다.



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 박태영, VJ : 이지환)



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<앵커>



Q. 방금 통화 내용 들어보니까, 거의 사람처럼 대화하는 것 같던데요?



[홍영재 기자 : 아직까지는 목소리에 기계음이 좀 남아 있죠. 그래도 대화를 하면 상대방의 대화 내용을 이해하고 또 새로운 질문을 계속 던지는 게 꽤나 자연스럽습니다.]



Q. 전화 꺼리는 젊은 층이 주로 사용?



[홍영재 기자 : 20-30대한테 설문조사를 했더니, 약 40% 정도가 전화가 좀 하는 게 두렵다고 하는데요. 말실수 할까 봐 무섭다, 문자가 편하다, 이런 이유인데 그래서 이 AI 비서를 쓰면 덜 불안하고, 감정 소모도 덜해서 편하다는 겁니다. 예약을 취소할 때, 또 환불 요청할 때, 나아가서 불편한 업무 전화를 AI 비서를 시킨다는 경우도 있었습니다.]



Q. AI가 사용자 몰래 제 멋대로 행동한다면?



[홍영재 기자 : 저희가 개발사 측한테 어떻게 된 일이냐고 취재를 해봤습니다. 개발사 측은 인공지능이 행동 전에 주인한테 먼저 물어보도록 설계를 했는데, 오류가 생긴 것 같다고 해명을 했습니다. 고치겠다고는 했는데, 비슷한 상황이 반복되지 않을 거라고는 장담하기 어려운 상황입니다.]



Q. AI 비서 전화 응대, 상담사 반응은?



[홍영재 기자 : 제가 취재한 건강보험공단 상담사들은 최근 한 달 사이에 AI로부터 전화를 한 차례 이상 받았다고 하거든요. 또 식당이나 숙박업소도 그런 전화가 최근에 자주 온다고 많이들 이야기를 하고 있습니다. 전화 받아본 사람들은 당황스럽다, 또 인공지능한테 꼬박꼬박 존댓말을 하자니까 화가 나더라. 이런 말도 했습니다. 이런 상담사들 어려움에 더해서 AI가 마음대로 예약을 했다가 가게가 손해를 본다든가 하는 일도 벌어질 수 있는데 이걸 어떻게 처리할지 등등 풀어야 할 숙제들이 굉장히 많아 보입니다.]



(영상편집 : 장현기)