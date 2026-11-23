<앵커>



오늘(23일) 코스피는 다시 한번 3% 넘게 떨어지면서 4,700선을 겨우 지켜냈습니다. 이런 상황에서 정부가 내놓은 '증시 안정화 대책'이 구원투수가 될 수 있을지도, 전망이 엇갈리고 있습니다.



이성훈 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



코스피는 오늘 하루 종일 출렁였습니다.



오전 한때 5% 넘게 떨어지면서 4,600선 아래까지 밀렸다가, 오후 들어 겨우 낙폭을 줄이면서 3.3% 하락한 4,708로 장을 마쳤습니다.



외국인이 7거래일 연속 주식을 쏟아내는 통에, 삼성전자와 SK하이닉스는 또 한 번 각각 3%와 2% 하락했습니다.



AI 거품론에 금리 불확실성까지 겹친 상황이 증시를 오늘도 짓눌렀습니다.



[이상헌/iM증권 수석연구원 : 기술적 반등 빼고 좀 지속적으로 조금 그나마 조금 오르려면 금리에 대한 인상 우려감이 축소가, 완화가 돼야 해요.]



증시가 흔들리던 오전, 정부는 기자 간담회를 열고 증시 안정 카드를 쓸 수 있다고 다시 강조했습니다.



금융사 등이 마련한 10조 원대 자금으로 급락장에서 주식을 사들이는 증권시장 안정펀드를 준비하고 있고, 추가 비상 대책도 낼 수 있다는 겁니다.



[이형일/부총리 겸 재정경제부 장관 : 이미 기 마련된 컨틴전시 플랜(비상계획)이 있습니다. 여기에 따라서 상황에 따라 맞추어 조치가 적절한 시기에 시행될 거라고.]



증안펀드는 1990년과 2003년, 2008년 세 차례 실제 주식 매수에 나섰습니다.



이후에도 몇 차례 펀드 조성과 가동이 추진됐지만 실제 매수로 이어지지는 않았습니다.



그런데 이 증안펀드는 단기적으로 불안한 심리를 다독일 수 있을지는 몰라도, 상황을 뒤집을 카드는 아니라는 지적이 많습니다.



미국발 인공지능 우려가 가시지 않고 있는 상황에서, 10조 원이라는 규모로는 외국인을 상대하기에 한계가 있기 때문입니다.



[황세운/자본시장연구원 선임연구위원 : 증안펀드는 거의 최후의 수단으로 사용할 수밖에 없는 것이거든요. 주가 하락이 발생할 때마다 증안펀드를 동원할 수 있느냐 그것은 현실적으로 한계가 있을 수밖에 없는 것이거든요.]



한편, 우리 못지않게 급등락을 반복해 온 타이완 증시는 오늘은 2% 넘게 반등했습니다.



주식을 빌려서 판 뒤에 주가가 떨어지면 되사서 갚는 공매도를 규제하고, 안정 기금을 실제 투입한 첫날 우리와 다른 결과를 얻은 겁니다.



정부가 내놓은 대책들이 얼마나 시장을 안정시킬 수 있을지, 당분간 우리 투자자들은 불안한 상황을 예의주시할 수밖에 없게 됐습니다.



(영상취재 : 김세경·이무진, 영상편집 : 최혜란)