<앵커>



청와대 강청완 기자 이번 인사의 큰 특징이나 키워드는 뭐가 있습니까?



<기자>



키워드를 꼽자면 이른바 친명, 청와대 출신 인사들의 전진 배치를 꼽을 수 있겠습니다.



임웅순 외교장관 후보자는 정권 출범부터 국가안보실 2차장을 맡아왔고, 홍익표 통일장관 후보자는 청와대 정무수석으로 이대통령을 보좌했습니다.



강유정 문화체육장관 후보자 역시 이재명 정부 처음부터 대변인 역할을 맡아 대통령의 입으로 활동해 왔고, 한준호 행안장관 후보자는 민주당 안에서도 친명 핵심으로 꼽히는 인물입니다.



한 청와대 고위 관계자는 그동안 함께 국정로드맵을 만들어 이 대통령의 국정 철학을 잘 알고 이행할 수 있는 사람들로 포진시켰다고 평가했는데 집권 중반기 이른바 친정 체제를 강화함으로써 국정 장악력을 높이고 정책 일관성을 이어가려는 시도로 해석됩니다.



하지만 야당에서는 비판적인 목소리가 컸는데요.



국민 눈높이와 국정 쇄신 요구를 철저히 외면한 전형적인 회전문, 보은 인사이자 돌려 막기 인사라고 꼬집었습니다.



여당 일각에서도 일부 인선의 전문성을 문제 삼으며 대통령이 좁은 풀 안에서 인사를 하는 것 같다는 우려도 나왔습니다.



<앵커>



그리고 5명 가운데 2명이 여성 후보자네요?



<기자>



이 대통령은 대선 후보일 때 내각 여성 할당 비율을 두고 30%를 넘기는 걸 목표로 최선을 다하려 한다고 말한 적이 있습니다.



이번에 지명한 강유정 문체장관 후보가 임명될 경우 한성숙 국무총리를 포함해 내각 여성 비율은 28.6%로 이에 근접하게 됩니다.



<앵커>



상당한 규모의 중폭 개각인데, 왜 지금인지 이 시점도 궁금한데요?



<기자>



한 청와대 고위 관계자는 지난주 APEC 정상회의 등 다자외교 이벤트가 끝나고 연말로 넘어가기 전 국정 분위기를 한 번 전환하려는 이 대통령의 국정 운영 구상에 따른 것이라고 설명했습니다.



지난 8월에서 9월 김승원 법무장관 후보자와 용혜인 성평등 가족부 장관 후보자 인선이 실패로 돌아가면서 크게 떨어졌던 지지율이 최근 완만한 회복세를 보이면서 박스권에서 횡보하고 있는데요.



인적 쇄신으로 변화를 주고 국정 동력을 확보하겠다는 의도가 담긴 것으로 풀이됩니다.



특히 외교 안보라인 교체의 경우 이상 기류 속 한미 관계가 핵잠 도입과 전작권 환수 등 정부 역점 사업에까지 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기된 것도 영향을 미쳤다는 분석입니다.



(현장진행 : 하륭, 영상취재 : 정상보, 영상편집 : 위원양)