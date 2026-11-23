<앵커>



국정원장은 물론 외교, 통일장관까지 한꺼번에 교체한 건 불협화음을 내고 있는 한미 관계를 고려한 걸로 해석됩니다. 당장 다음 달 가능성이 있는 트럼프 대통령과의 만남을 앞두고 '자주파' 인사들을 전격 교체하며, 외교 안보 라인을 재정비한 거라는 분석이 나옵니다.



보도에 강청완 기자입니다.



<기자>



현 정부 한미동맹 이상설의 발단은 지난 3월, 국회 외교통일위원회에서 있었던 정동영 통일장관의 이 발언이었습니다.



[정동영/통일장관 (지난 3월 6일) : (국제원자력기구) 그로시 총장이 한 보고 중에 지금 영변과 구성, 강선에 있는 우라늄 농축시설….]



구성은 한미 당국이 공식 확인한 곳이 아니라는 이유로 미국 측의 항의가 이어졌고, 이종석 국정원장은 이 발언으로 미국 측 일부 정보가 제한된다고 확인했습니다.



파장은 이어졌습니다.



지난 6월 미국 워싱턴에서 북한 사이버 위협 대응을 위한 한미일 실무그룹 회의가 열렸지만, 미국 측 요구로 우리 국정원은 참석하지 못했습니다.



강경화 주미한국대사의 공개 시인으로 한미 이상기류 설은 절정에 달했습니다.



[강경화/주미한국대사 (지난 10월 12일) : 백악관에 대한 소통에는 한계가 있음을 시인하겠습니다.]



국정원장과 외교, 통일 장관이 한꺼번에 바뀌는 데 대해 청와대는 급변하는 국제 정세의 변화에 새로운 리더십으로 대응해 국익을 극대화하기 위한 거라고 설명했습니다.



다음 달 G20 정상회의를 계기로 이재명 대통령이 미국을 방문할 가능성이 있는 만큼 미국 측이 불만을 가져온 인사들을 교체하며 향후 한미 관계를 관리했다는 의도도 담긴 걸로 해석됩니다.



오늘 교체된 이 원장과 정 장관은 이재명 정부에서 대표적인 자주파 라인으로 분류됐던 인물로, 위성락 안보실장, 조현 외교장관 등 한미동맹을 우선시하는, 이른바 동맹파 라인과 이견을 보여온 걸로 알려졌습니다.



이번 인사로 이 대통령이 동맹파에 힘을 실었다는 분석이 나오는데, 다만 홍익표 통일장관 후보자는 참여정부 시절 통일부 정책보좌관 등을 지낸 만큼 대북 기조 자체는 유지될 가능성이 높아 보입니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 이종정)