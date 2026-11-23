<앵커>



이번 인사에서 가장 눈길을 끈 건, 강금실 전 법무장관의 기용입니다. 첫 여성 법무부 장관에 이어 첫 여성 국정원장을 눈앞에 두고 있는데요.



판사 출신인 강 전 장관이 정보기관 수장에 지명된 이유는 뭔지, 이어서 김관진 기자입니다.



<기자>



지난 2003년 3월, 전국 생중계된 '검사와의 대화'.



당시 노무현 대통령과 함께 평검사들을 마주한 강금실 법무장관은 자신을 향한 검찰 내부의 시선을 이렇게 받아넘겼습니다.



[강금실/당시 법무장관 (2003년) : 기수도 어린, 여성인, 그리고 검사가 아닌 사람이 왔을 때 거부감은 있을 수 있습니다.]



당시 검찰총장보다 사법연수원 11기수 아래이자 판사 출신 여성 최초 법무장관으로 검찰의 기수 관행을 뒤흔들었습니다.



대검 중수부 폐지를 놓고 '내 목을 치라'며 격렬히 반대했던 송광수 당시 검찰총장과 갈등 봉합을 위해 폭탄주를 마시고 팔장까지 끼고 나오는 등 유연한 리더십과 갈등 관리는 능력을 보여주기도 했습니다.



[강금실/당시 법무장관 (2003년) : 너무 아무 문제없습니다.]



이재명 대통령과 인연을 맺은 건 기후·환경 분야 활동에서였습니다.



이후 2021년 이재명 경기지사 당시 경기도 기후대응·산업전환특위 공동위원장을 맡았고, 그해 대선 경선에서 이재명 후보의 후원회장을 지냈습니다.



현 정부에선 글로벌기후환경대사로 활동해 왔습니다.



청와대는 정보 경력이 전무한 강 후보자를 국정원장 후보로 택한 이유를 이렇게 설명했습니다.



[임광현/대통령 비서실장 : 국가정보원에 대한 민주적 통제를 강화하고 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자입니다.]



민주당 내에서는 정보 분야 경험이 적은 강 후보자가 국정원을 어떻게 이끌지 지켜봐야 한다는 신중론도 나왔습니다.



강 후보자가 임명되면 65년 만의 첫 여성 정보기관 수장이 됩니다.



국회 인사청문회에선 검찰 개혁 경험을 국정원 운영에 어떻게 살릴지, 또 대북 정보 분석과 사이버 위협 대응을 지휘할 전문성을 갖췄는지가 주요 쟁점이 될 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환·김용우, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 김민영)