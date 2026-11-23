<앵커>



이재명 대통령이 외교안보 라인 등 장관급 5명을 교체하는 중폭 개각을 단행했습니다. 국가정보원장에 강금실 전 법무부 장관을 전격 발탁했고, 외교부와 통일부, 그리고 행안부와 문체부까지 4개 부처 장관을 교체했습니다.



오늘(23일) 개각 소식, 먼저 하정연 기자가 전하겠습니다.



<기자>



이재명 정부 두 번째 국가정보원장 후보자에 지명된 강금실 전 법무부 장관은 판사 출신으로 헌정사상 최초로 여성 법무부 장관을 지냈습니다.



외교통상부 여성인권대사를 거쳐 현재 외교부 글로벌 기후환경대사를 맡아 왔습니다.



[임광현/대통령 비서실장 : 검찰 개혁을 이끌었고 외교부 여성 인권대사 등을 통해 국제 무대에서 다양하게 활동한 강단있고 합리적인 법조인입니다.]



외교부 장관 후보자로 지명된 임웅순 청와대 국가안보실 제2차장은 주미 공사 등을 역임하며 대미 외교에 잔뼈가 굵은 정통 외교관 출신입니다.



[임광현/대통령 비서실장 : 철통 같은 한미 동맹을 기반으로 한미 간 협력을 더욱 강화하고 국익 중심 실용 외교의 성과를 극대화해나갈 적임자입니다.]



통일부 장관 후보자에는 3선 국회의원 출신의 홍익표 전 청와대 정무수석이 지명됐습니다.



남북 관계의 중대한 전환점에서 한반도 평화공존의 시대를 만들어 갈 능력과 자질을 갖췄다고 청와대는 평가했습니다.



행안부 장관 후보자로는 재선 국회의원이자 대표적인 친명계로 분류되는 한준호 민주당 의원이, 문체부 장관 후보자에는 문화예술 평론가로 민주당 비례대표 의원을 거친 강유정 청와대 수석대변인이 각각 이름을 올렸습니다.



어제 면직안이 재가된 최교진 교육부 장관 후임은 이번 인선에는 포함되지 않았는데, 수능 부정 사태 해결 등 산적한 현안이 많은 상황이라 후속 발표가 조만간 이어질 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 이가진)